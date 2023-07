'Sound of Freedom' llega a Perú: cines nacionales confirman su fecha de estreno

Después de que Sound of Freedom se volviera un fenómeno mundial, muchos pidieron que llegue a Perú. Como se sabe, esta película se estrenó en los cines norteamericanos el 4 de julio, es dirigida por Alejandro Monteverde y producida por el mexicano Eduardo Verástegui. Trata sobre el tráfico de niños en Latinoamérica y está inspirado en una historia real.

Además, ha sido recomendada por Mel Gibson, quien en un corto video compartido en redes sociales se mostró preocupado por esta problemática que, al parecer, no tiene fin, sin embargo, exponer este tipo de casos hará que se cree conciencia de lo que se vive en el mundo.

Por ese motivo, cines nacionales como Cinemark, Cinestar y más anunciaron que Sound of Freedom sí se estrenará en Perú.

¿Cuándo se estrena Sound of Freedom en Perú?

Sound of Freedom llegará a los cines el 31 de agosto. Cabe resaltar que ya está en cartelera la película peruana La Pampa, que denuncia la explotación sexual de las mujeres en la selva, un trama similar a la cinta norteamericana.

Mira el tráiler de "Sound of Freedom" o "Sonido de libertad", protagonizado por Jim Caviezel. | Fuente: Angel Studios

De acuerdo con las redes sociales de Cinestar, 'Sound of freedom' llegará a Perú a fines de agosto.Fuente: @cinestarperu

Historial real de Sound of Freedom

Tim Ballard (interpretado por Jim Caviezel en Sound of Freedom) sí existe, fue un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), la cual forma parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Tal y como se muestra en la ficción, reunió muchas pruebas y arrestó a sospechosos de consumir material infantil y contenido pornográfico.

“Pasé 12 años como agente especial, operador encubierto, para el Departamento de Seguridad Nacional, trabajando en delitos contra niños, tráfico de niños, y fue una especie de evolución, los primeros años fue en su mayoría solo usuario final, coleccionista, casos de personas que poseen, distribuyen material de explotación infantil”, comentó a The Daily Signal.

En un inicio, Tim Ballard atrapó a los consumidores de pornografía infantil en Estados Unidos, pero siempre pensaba en cómo encontrar a estos niños y quiénes era los traficantes:

“Siempre me preguntaba: ‘¿Dónde están los niños?’ Veo estos videos, me rompe el corazón, tengo que describirlos (en los informes). Hay una escena en la película que me rompe el corazón donde Jim (Caviezel) llora mientras tiene que describir estas horribles escenas de sexo de niños, y cuando digo niños, me refiero a la edad promedio, siete, seis, cinco”, agregó.