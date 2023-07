'Barbie' vs 'Oppenheimer': ¿Qué película tiene la calificación más alta de Rotten Tomatoes?

Las películas más esperadas para este fin de semana son Barbie y Oppenheimer. Ambas cintas son catalogadas como las favoritas del público quienes ya tienen sus entradas para disfrutarlas en el cine.

Después de que los medios tuvieron la oportunidad de verla en preestreno, el reconocido portal web de crítica cinematográfica, Rotten Tomatoes, calificó las dos cintas.

Por un lado, Barbie obtuvo una puntuación de 89%, mientras que Oppenheimer, 94%, hasta el momento. Cabe resaltar que con estos números, la cinta de Christopher Nolan se convertiría en su segunda mejor película desde The Dark Night (2008).

Protagonizada por el actor irlandés Cillian Murphy en el papel principal, Oppenheimer sigue la vida del físico teórico J. Robert Oppenheimer, quien encabezó el desarrollo de la primera bomba nuclear, pero el físico se arrepiente, se opone al desarrollo de este dispositivo con gran cantidad de energía explosiva y está en contra de la guerra nuclear.

Mientras tanto, Barbie está protagonizada por Margot Robbie como la muñeca de Mattel que emprende una búsqueda para visitar el mundo real para comprender su verdadero propósito. La cinta dirigida por Greta Gerwig con un guion de Gerwig y Noah Baumbach, también tiene en el elenco a Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Rhea Perlman y Will Ferrell.

Cillian Murphy quiere ser Ken en una posible secuela de 'Barbie'

El actor Cillian Murphy continúa con la promoción de Oppenheimer que tendrá su estreno este jueves 20 de julio. Si bien hubo rumores de que la cinta de Christopher Nolan retrasaría su lanzamiento por la fuerte campaña de Barbie, la expectativa sobre la historia del padre de la bomba atómica ha crecido de manera abismal.

Además, los protagonistas de ambas producciones se han apoyado mutuamente haciendo que el público cree una serie de memes uniendo ambas películas. Es así como el irlandés alentó el movimiento Barbenheimer y habló sobre la posibilidad de ser Ken en una posible secuela de Barbie.

Si bien Cillian Murphy resaltó que no tiene la energía de Ryan Gosling para ser el muñeco, no lo descartó del todo. “¿Si haría de Ken en Barbie 2? Por supuesto. Leamos el guion, tengamos una charla. No puedo esperar para ver la película. Creo que es genial para el cine", dijo para el medio brasileño Omelete.

Hasta el momento no hay una confirmación sobre una segunda parte de Barbie, sin embargo, el actor dejó abierta la posibilidad a Greta Gerwing de unirse a sus filas.