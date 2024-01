'Stranger Things 5': un vistazo al emocionante comienzo del rodaje con las imágenes del primer día

¡Código rojo! El lunes pasado marcó el inicio de la grabación de la quinta y última temporada de Stranger Things. Ross Duffer, uno de los cerebros detrás de esta popular serie de Netflix, brindó a los fans un emocionante vistazo al primer día de rodaje, donde las estrellas, la diversión y el café estuvieron presentes.

Anteriormente, el elenco principal se dejó ver en una imagen compartida en redes, anunciando la temporada final con un entusiasta "¡Esto es un código rojo! ¡La producción de Stranger Things 5 ha comenzado oficialmente!", acompañado de una foto que mostraba a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, David Harbour y los propios hermanos Matt y Ross Duffer.

En este detrás de cámaras, podemos observar a los actores Nancy Wheeler y Steve Harrington sosteniendo una claqueta después de 24 minutos de grabación, así como sillas con los nombres de Wheeler y Jonathan Byers en un espacio donde disfrutaron de café y fruta. En otra imagen, los hermanos Wheeler revisan los detalles de las tomas, cámaras y del set.

Dentro de las imágenes curiosas, resalta un post-it naranja con el mensaje: "Para que quede claro, los cubos Rubik ni siquiera son una buena medida de inteligencia", culminando con una cara feliz. "Estas fotos me tienen gritando", escribió la cuenta oficial de la serie, entre miles de otros comentarios celebrando la publicación.

Primeras imágenes de las grabaciones de 'Stranger Things 5'.Fuente: Instagram/Ross Duffer

¿Cuál es el título del episodio 1 de Stranger Things 5?

En noviembre de 2023, tras el emocionante anuncio de la próxima quinta entrega de Stranger Things, los guionistas compartieron un fascinante adelanto: un extracto del guion del primer capítulo de lo que marcará el cierre de la aclamada serie de Netflix.

Aunque el fragmento no revela la presencia de ninguno de los protagonistas, ofrece un intrigante vistazo al episodio inicial, titulado Oscuridad. El guion describe la atmósfera con el sonido del viento helado, los árboles gimiendo y la voz de un niño entonando una canción familiar.

¿Cómo terminó Stranger Things 4?

La cuarta temporada de Stranger Things dejó a Hawkins sumido en el terror después de la batalla de Starcourt. Una nueva amenaza sobrenatural emergió, planteando un misterio truculento que podría poner fin a los horrores del Otro Lado. El desenlace quedó abierto, preparando el terreno para la tan anticipada quinta temporada.

A pesar de ser el acto final de la serie, los fanáticos pueden esperar más del universo de Stranger Things. Proyectos adicionales incluyen Stranger Things: The First Shadow, una producción teatral en vivo en el prestigioso West End de Londres, y un spin-off animado que aún no tiene título.

