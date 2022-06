La trama de 'Stranger Things' está inspirada en los años 80. | Fuente: Netflix

La cuarta temporada de la serie de Netflix “Stranger Things” está más ochentera que nunca. La trama transcurre en esta época y cuenta una historia real sobre el pánico satánico y las sectas demoniacas en esa década.

No solo se trata de magia oscura en la serie de Netflix, sino que nos nuestra una amenaza en forma de monstruo sobrenatural -al que llamaron Vecna- que se dedica a asesinar a adolescentes.

Si bien los personajes de “Stranger Things” pensaron que se trataba de un asesino a sueldo, sospechan que se trata de Eddie Munson, máster en ‘Dragones y mazmorras’. Esto incrementa cuando se presencia la muerte de una animadora de un colegio. Es así donde la prensa comienza a indagar sobre este club y da a entender que se trataría de una secta satánica.

Historia real del pánico satánico en los 80

El pánico satánico estuvo presente en la década de los 80 cuando se popularizó la creencia de que había personas que adoraban al diablo, por lo que eso suscitó una serie de hechos violentos.

El conservadurismo encontró en la música, películas, videojuegos, el origen de esta práctica oculta y las personas temían que ese fuese el origen de todo el mal que traía como consecuencia varios crímenes y abusos en escuelas. Esto plantea “Stranger Things” ya que el grupo ‘Dragones y mazmorras’ es punto de acusaciones sin pruebas solo por escuchar heavy metal.

Un artículo publicado por Collider señala el libro ‘Michelle Remembers’, del psicólogo Lawrence Pazder, en el que se contaba la historia de Michelle, una niña víctima de una secta satánica y que por la hipnosis que le practicaron afirmó ser objeto de rituales y testigo de varios asesinatos.

A medida que pasó el tiempo, el pánico satánico fue perdiendo fuerza y, a pesar de que ha tenido algunos repuntes, no ha sido tan fuerte como en los 80.

