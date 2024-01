Emmy Awards 2024: así reaccionó el guionista de 'Better Call Saul' tras un récord de derrotas en los premios

Better Call Saul siempre recibió buenas críticas e incluso en ocasiones se comparaba si era mejor que Breaking Bad. A lo largo de los años, durante el desarrollo de las 6 temporadas, siempre fue nominada a distintos galardones, en los que ganó en varios. Sin embargo, su éxito no se tradujo en premios en los Emmy, el máximo galardón para las producciones de televisión.

En su última participación en los Emmy, la serie tuvo 5 nominaciones y no ganó ninguna. De las 4 categorías que competía, 3 ganó Succession y una perdió ante The White Lotus. Con este resultado, Better Call Saul alcanza un récord de no ganar ningún galardón pese a haber sumado 53 nominaciones durante 7 años.

Las reacciones del equipo de Better Call Saul

El guionista y coproductor ejecutivo Thomas Schnauz, al enterarse del récord marcado por la serie, escribió mediante su cuenta de X (antes Twitter) y dijo "We did it!" ("¡Lo hicimos!"). Así terminó la historia de la precuela de Breaking Bad en su paso por los Emmy.

Por su parte, Rhea Seehorn, quien ganó elogios por su interpretación de Kim Wexler, dijo para The Hollywood Reporter sentirse "orgullosa del trabajo logrado pese a la falta de premios. Creo que, llegados a este punto, todos nos sentimos realmente orgullosos del trabajo que hemos creado [...] Supongo que mentiría si no dijera: ¿quién no quiere subir al escenario y decir: ‘Gracias por reconocer nuestra última vez aquí’? Pero tengo la sensación de que nos sentiremos así con nuestro espectáculo pase lo que pase”.