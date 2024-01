'La sociedad de la nieve': Gustavo Zerbino y el maletín con las pertenencias de sus amigos fallecidos

"Con el bolso o no voy". Gustavo Zerbino decidió recolectar las pertenencias de aquellos amigos que perdieron la vida tras el impacto del avión. Él fue rescatado, pero llevó el testimonio de las víctimas.

Uno de los momentos más emotivos de La sociedad de la nieve fue cuando Gustavo Zerbino, interpretado por el actor uruguayo Tomás Wolf en su papel debut, recolectó los objetos de sus compañeros fallecidos y fue el último en subir al helicóptero de rescate junto a su maletín con todas las pertenencias para dárselo a la familia de cada uno.

En diálogo con Enzo Vogrincic (Numa Turcatti), Zerbino recordó que no lo dejaban subir porque era mucho peso, sin embargo, insitió: "Yo me senté arriba (sobre el maletín) y les grité 'el bolso o sino no voy'", añadió. Ya en tierra uruguaya, se encargó de entregar casa por casa los recuerdos a las familias de sus amigos que no volvieron.

"Si nos hubieran dicho que vamos a estar tres meses, nos moríamos todos. Te conectas con la gratitud, ahora puedo estar acá y ser la voz de los que ahora no tienen voz", comentó Gustavo Zerbino. De acuerdo con su relato, "el mundo nos había dado por muertos, pero estábamos vivos y pusimos nuestras reglas".

Al estar tanto tiempo en la nieve construyeron una sociedad distinta, por eso la película se llama La sociedad de la nieve "porque fue el nombre que nosotros le pusimos". Enzo Vogrincic recuerda que, en la escena de grabación de futbol interpretando a Numa, él se desgarró el muslo. Zerbino ya había llegado al set y dijo: “Yo le cuidé pierna a Numa en la montaña, se la voy a cuidar acá también”.

"Siento que él vive. Si podemos seguir haciendo cosas por Numa, transmitir lo que él transmitió. Las personas mueren porque la gente se olvidó de ellos. Esta historia maravillosa de este grupo humano abandonado por todo el mundo pudo revelarse a lo fácil que era la muerte y la única manera de derribarlo era viviendo", señala.

Gustavo Zerbino tenía 19 años cuando sucedió la tragedia de los Andes y fue quien recolectó las pertenencias de sus amigos fallecidos.

Nando Parrado: "Volvería a subir a ese avión"

Junto con Roberto Canessa, caminaron diez días en la nieve en busca de ayuda hasta que encontraron a un arriero chileno, quien fue el contacto con las brigadas que después desplegaron un operativo para rescatar a los demás. En cuanto a los momentos de incertidumbre en los 72 días que estuvieron perdidos, aseguró que "vomitaba de miedo".

"Era estar frente a un pelotón de fusilamiento, yo me sentí así los 72 días. Yo quería vomitar del miedo, cuando uno pasa las puertas invisibles de la muerte ya nada importa. Hay gente que me pregunta: ‘¿Te subirías a eses avión de nuevo?’ Y les digo que sí. Perdí mucho, yo sufrí pérdidas, pero también fui bendecido en la vida con muchos consuelos. No tendría la familia que tengo hoy si eso no hubiera pasado. Qué familia es mejor, la que tenías antes o la que tienes ahora. Yo no quise destruir la segunda parte de mi única vida", dijo.

¿Quiénes fueron los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes?

1. José Pedro Jacinto María Algorta Durán de 21 años

2. Roberto Jorge Canessa Urta de 19 años

3. Alfredo Daniel "Pancho" Delgado Salaberri de 25 años

4. Daniel Fernández Strauch de 26 años

5. Roberto Fernando Jorge "Bobby" François Álvarez de 21 años

6. Roy Álex Harley Sánchez de 20 años

7. Álvaro Mangino Schmid de 19 años

8. Carlos Miguel "Carlitos" Páez Rodríguez de 19 años

9. Fernando Seler "Nando" Parrado Dolgay de 23 años

10. Ramón Mario "Moncho" Sabella Barreiro de 21 años

11. Adolfo Luis "Fito" Strauch Urioste de 24 años

12. Eduardo José Strauch Urioste de 25 años

13. Antonio José "Tintín" Vizintín Brandi de 19 años

14. Gustavo Zerbino Stajano de 19 años

Fueron 16 las personas que sobrevivieron luego de que el avión, el Fairchild FH-227D se estrelló con una montaña en la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina. Pese a la búsqueda intensa que se realizó, recién lograron encontrarlos 72 días después del accidente.

En ese tiempo, pasaron de todo y sufrieron sed, hambre, congelamiento e incluso tuvieron que recurrir a la antropofagia (comer carne humana). Actualmente, solo dos de los 16 sobrevivientes no siguen vivos. Ellos son Javier Methol y José Luis Nicolás Inciarte.