"Titans": ¿Quiénes son los personajes que se suman en la segunda temporada?

POR: MICHAEL LIVIA

Robin, Raven, Chico Bestia y Star Fire vuelven este 10 de enero a las pantallas de Netflix con la segunda temporada de una de las series más esperadas por los fanáticos de DC Comics: “Titans”.

Los primeros avances mostraron nuevos rostros que alimentarán la trama. Además, se presentó al villano Deathstroke, se anunció la aparición oficial de Bruce Wayne, encarnado por Iain Glenn ("Game of Thrones"), así como la inclusión de Superboy y Krypto, el superperro.

A continuación, conoce a los personajes que debutarán en la segunda entrega de "Titans", que ya está disponible en Netflix.

Joshua Orpin interpreta a Superboy en "Titans".

SUPERBOY

Al final de la primera temporada pudimos ver al personaje que, sin duda, cobrará un gran protagonismo en los nuevos episodios. Se trata de Conner Kent (interpretado por Joshua Orpin), un clon creado con ADN de Superman y Lex Lutor que sufre un caso de crisis de identidad.

Él es uno de los principales elementos de este equipo de jóvenes héroes, aunque en un inicio duda de unirse, confundido por no conocer su verdadero origen. Sus poderes son muy similares a los de Superman, aunque en menor nivel.

Él llega con su mascota Krypto, conocido como el superperro. En la historia original, es un sobreviviente más del planeta Krypton, mascota de Kal El (Superman). Sus habilidades son similares a la de todos los Kryptonianos, aunque no sabemos si se respetará en "Titans".

Esai Morales se une como Deathstroke. | Fuente:

DEATHSTROKE

No solo es uno de los grandes enemigos de Batman, sino también de los Titans. Precisamente, su primera aparición se dio en "The New Teen Titans" Vol. 1 #2, en 1980, donde debuta como Terminator.

Slade Wilson (que es interpretado por Esai Morales) es un violento mercenario, genéticamente modificado, con grandes habilidades de combate. Tiene una gran resistencia y fuerza sobrehumana, capacidades mentales superiores que le permiten pensar y percibir nueve veces más rápido de lo normal. Se le considera uno de los más grandes estrategas del universo DC.

Tras "Game of Thrones", Iain Glen se convirtió en Bruce Wayne para "Titans".

BRUCE WAYNE

El personaje ya fue mencionado en la primera temporada de "Titans" y tuvo algunas apariciones, aunque nunca pudimos ver su rostro. En la segunda temporada, el personaje tendrá su aparición oficial.

Bruce Wayne (Iain Glen) es el hombre detrás de la máscara de Batman. Es uno de los hombres más poderosos de Ciudad Gótica, heredero de la fortuna de los Wayne. Como se vio en los episodios pasados, sostiene una relación conflictiva con Dick Grayson (Robin). ¿Por fin harán las paces?

Chella Man interpreta a Jericho.

JERICHO

Joseph Wilson, hijo de Slade Wilson y otro de los grandes enemigos de los Titans. Cuenta con habilidades metahumanas, como poseer a una persona a través del contacto visual, pudiendo acceder a sus habilidades y sus recuerdos. Quedó mudo luego de un accidente en su infancia, un detalle que puede convertir al personaje en un elemento constante de suspenso.

Drew Van Acker encarna a Aqualad en "Titans". | Fuente:

AQUALAD

Kaldur’ahm o Jackson Hyde, fue creado para la exitosa serie "Young Justice", que pronto estrenará una nueva temporada en Netflix. Es un líder por naturaleza y cuenta con habilidades similares a las de Aquaman, a las que se suman las explosiones de energía bio-eléctrica.

Él es hijo de Manta Negra, uno de los villanos más populares de DC Cómics y, en algún momento, llega a convertirse en el nuevo Aquaman.

WONDER GIRL

O Donna Troy (encarnada por Conor Leslie) es una de las protegidas de Diana Prince (Wonder Woman), a la que se vio apoyando a Dick Grayson en la primera temporada de "Titans". En los cómics, Donna Troy fue la segunda Wonder Girl y apareció por primera vez en el cómic Teen Titans. Se cuenta que, al perder a sus padres en un incendio, fue llevada por Diana a Telmiscira, donde fue entrenada por las amazonas, quienes le concedieron poderes.