Adolfo Aguilar confirma que conducirá programa en América TV, ¿competirá con 'El Gran Chef Famosos'?

En medio de los rumores sobre un proyecto televisivo al lado de Gisela Valcárcel, el carismático presentador Adolfo Aguilar confirmó su regreso a las filas de América Televisión para conducir un nuevo programa del que todavía no se han dado detalles.

"Él ya está listo y volverá a la conducción por las pantallas de América. Espéralo", indica un video promocional protagonizado por el expresentador de Yo Soy.

A través de un comunicado, Adolfo precisó que este nuevo reto lo tiene muy motivado y, según sus propias palabras, "cumplirá una excitante y rigurosa jornada de trabajo".

"He esperado esta oportunidad por mucho tiempo, y estoy feliz de ser parte de este nuevo formato, es algo maravilloso, fresco, sé que les va a encantar", comentó.

¿Competirá con 'El Gran Chef Famosos?

Esta propuesta televisiva estaría a cargo de GV Producciones, fundada por Gisela Valcárcel. El objetivo sería competir con El Gran Chef Famosos, el reality culinario de Latina que se ha ganado la preferencia del público.

El rumor fue esparcido en TikTok por el influencer Ric La Torre, quien sostiene que se trataría de un formato mexicano denominado ¿Cuál es el bueno?, que busca saber quién dice la verdad y quién dice la mentira. Este llegará a las pantallas todos los sábados por la noche.

"En México, el programa fue conducido por Facundo y la verdad no ha tenido mucho éxito; sin embargo, necesitaban un formato para cambiar la vista y la perspectiva del público, ya que todo el mundo quiere cocinar. ¿En quién pensó Gisela para conducirlo? Pues en Adolfo Aguilar. En unas semanas veremos que este programa dará luz", reveló La Torre.

Adolfo Aguilar "Soy el primer peruano que sale en Marvel"

Spider-Man: a través del Spiderverso se estrenó en los cines peruanos y generó mucha acogida por sus fanáticos. Uno de los peruanos que puso su voz en el doblaje latino de esta nueva saga de Marvel es el reconocido conductor de televisión Adolfo Aguilar, quien junto al comediante Jorge Talavera participaron en el largometraje de ‘Spidey’.

Precisamente, Adolfo Aguilar contó, en una entrevista al canal de Youtube The Action Podcast, cómo se dio la propuesta de Sony Pictures para que forme parte de Spider-Man: a través del Spiderverso junto con otras personalidades latinas.

“La gente de Sony Pictures no me llamó directamente, se comunicaron con mi mánager. Ese es el proceso con el que se trabaja. Le preguntaron a mi mánager si yo estaba interesado en darle voz a uno de los personajes de la película. Y bueno, mi mánager (Carlos Sánchez) me llamó y me dijo: ‘Oye, tengo una noticia, quería saber si estás interesado’. Cuando me dijo, yo me hice popo, pichi, me hice todo encima”, expresó

En otro momento, el también productor confesó ser un fan más de Spider-Man, personaje animado que, según relató, le trae gratos recuerdos de su infancia.

“Spider-Man es mi superhéroe histórico por excelencia. Mi taza es de Spider-Man. Tengo un altar de Spider-Man. Mi primer recuerdo de la infancia es yo de niño viendo Spider-Man. Ese es mi recuerdo más antiguo en la cabeza. Viendo Spider-Man en blanco y negro”, sostuvo.

En esa misma línea, Adolfo Aguilar añadió: “La gente que me conoce sabe que soy fan de Spider-Man y que si me regalan algo de Spider-Man yo voy a ser muy feliz. Evidentemente, dije sí. Lo haría gratis. No importa. Dije que sí”.