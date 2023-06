Gisela Valcárcel y Adolfo Aguilar se unirían en nuevo programa para competir con 'El Gran Chef Famosos'

Gisela Valcárcel confirmó su regreso a la televisión peruana con un nuevo proyecto que ha venido trabajando desde hace un buen tiempo. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de estreno, el programa se emitirá todos los sábados por América Televisión y apunta a competir con el exitoso reality de Latina El Gran Chef Famosos, que día a día sigue captando la atención de los televidentes.

"Hemos presentado un nuevo sueño... ha tenido una gran aceptación en esta primera tarde en la que reunimos a gente de la industria, que conoce de entretenimiento y audiencias. Gracias a todos los que estuvieron en GV Producciones, gracias al equipo de producción que hoy lidera Miguel Zuloaga y a todo el hermoso equipo en el que tengo la bendición de estar", expresó la conductora en Instagram.

Gisela no brindó más detalles de su nueva propuesta televisiva; sin embargo, el influencer Ric La Torre, quien se ha hecho conocido por revelar primicias de la farándula en TikTok, dijo que se trataría de ¿Cuál es el bueno?, un formato mexicano que busca saber quién dice la verdad y quién dice la mentira. La sorpresa es que el encargado de conducir el programa sería Adolfo Aguilar.

"En México, el programa fue conducido por Facundo y la verdad no ha tenido mucho éxito. Sin embargo, necesitaban un formato para cambiar la vista y la perspectiva del público, ya que todo el mundo quiere cocinar. ¿En quién pensó Gisela para conducirlo? Pues en Adolfo Aguilar. En unas semanas veremos que este programa dará luz", detalló.

La Torre también difundió imágenes de Adolfo Aguilar grabando, aparentemente, las promociones del nuevo espacio de GV Producciones.

Adolfo Aguilar "Soy el primer peruano que sale en Marvel"

Spider-Man: a través del Spiderverso se estrenó en los cines peruanos y generó mucha acogida por sus fanáticos. Uno de los peruanos que puso su voz en el doblaje latino de esta nueva saga de Marvel es el reconocido conductor de televisión Adolfo Aguilar, quien junto al comediante Jorge Talavera participaron en el largometraje de ‘Spidey’.

Precisamente, Adolfo Aguilar contó, en una entrevista al canal de Youtube The Action Podcast, cómo se dio la propuesta de Sony Pictures para que forme parte de Spider-Man: a través del Spiderverso junto con otras personalidades latinas.

“La gente de Sony Pictures no me llamó directamente, se comunicaron con mi mánager. Ese es el proceso con el que se trabaja. Le preguntaron a mi mánager si yo estaba interesado en darle voz a uno de los personajes de la película. Y bueno, mi mánager (Carlos Sánchez) me llamó y me dijo: ‘Oye, tengo una noticia, quería saber si estás interesado’. Cuando me dijo, yo me hice popo, pichi, me hice todo encima”, expresó

En otro momento, el también productor confesó ser un fan más de Spider-Man, personaje animado que, según relató, le trae gratos recuerdos de su infancia.

“Spider-Man es mi superhéroe histórico por excelencia. Mi taza es de Spider-Man. Tengo un altar de Spider-Man. Mi primer recuerdo de la infancia es yo de niño viendo Spider-Man. Ese es mi recuerdo más antiguo en la cabeza. Viendo Spider-Man en blanco y negro”, sostuvo.

En esa misma línea, Adolfo Aguilar añadió: “La gente que me conoce sabe que soy fan de Spider-Man y que si me regalan algo de Spider-Man yo voy a ser muy feliz. Evidentemente, dije sí. Lo haría gratis. No importa. Dije que sí”.