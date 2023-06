'El Gran Chef Famosos': Natalia Salas, Katia Palma y más, completan los 12 participantes

¡Ya tenemos la lista completa! A poco de conocer al ganador de la temporada de estreno de 'El Gran Chef Famosos', conoce quiénes serán los 12 participantes de la segunda temporada.

Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giachomo Bocchio repetirán sus roles como integrantes del jurado, así como Javier Peláez como conductor. "Esta segunda temporada promete ser más desafiante, dónde se pondrá a prueba las habilidades y la creatividad de nuestros famosos. ¿Quién se convertirá en 'El Gran Chef' de esta temporada?", publicó Latina en sus redes sociales.

Como ya habían confirmado los seis primeros, faltaba la mitad. Así que la temporada 2 de 'El Gran Chef Famosos' contará con grandes actrices, cantantes y personalidades del espectáculo. Entre ellos se encuentra Natalia Salas, Katia Palma, Jesús Neyra y más.

Los 12 participantes de 'El Gran Chef Famosos'

1. Mr. Peet

2. Alessandra Fuller

3. Jimmy Santy

4. Mónica Torres

5. Laura Spoya

6. Junior Silva

7. Belén Estévez

8. Katia Palma

9. Mauricio Mesones

10. Antonio Pavón

11. Jesús Neyra

12. Natalia Salas

¡Ellos se quedan👨🏻‍🍳🤩! El jurado regresa más renovado que nunca 🍽️; con su experiencia y paladares afilados, elevarán la competencia con su gran exigencia 🔥.



¿ESTÁN LISTOS? En sus marcas… listos… a cocinar 🍽️🔥.

▶️ #ElGranChefFamosos - Segunda Temporada. pic.twitter.com/Opba91Q8tL — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) June 13, 2023

Giacomo Bocchio niega romance con Milett Figueroa

Luego de ver la buena relación que mantuvo con Milett Figueroa durante la competencia de la primera temporada, el chef Giacomo Bocchio se pronunció sobre los supuestos rumores de romance que tiene con la modelo tras su participación en 'El Gran Chef Famosos'.

Ante ello, el juez del programa aclaró esta situación y confesó que tiene una novia desde hace varios años. "Me tienen sin cuidado (esos comentarios), tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Sobre) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos”, dijo.

Asimismo, Giacomo Bocchio resaltó que solo es amigo de Milett Figueroa. “Me llevo muy bien con Milett, es una chica A1 que ha ido creciendo a lo largo del programa. Realmente no la conocía (en persona), pero sí sabía quién era porque es una figura pública muy reconocida que tiene miles de seguidores en redes sociales, inclusive yo no la seguía en Instagram”, agregó para Infobae.

“La celebro, la respeto y hasta la admiro por cómo ha ido creciendo a lo largo del programa. Más que una buena amistad, no hay, eso es todo”, finalizó.