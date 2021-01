Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs mantuvieron un romance de cuatro años, que culminó en el 2009. | Fuente: Composición (Instagram)

Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs mantuvieron una relación a lo largo de cuatro años, pero al término de su romance quedó prendida la llama de la amistad. Y, actualmente, entre ambos intérpretes existe una cercana amistad, según reafirmó la actriz el pasado 16 de enero.

En conversación con el programa “Estás en todas”, quien dio vida a ‘Teresita’ González en “Al fondo hay sitio” aseguró que el actor con quien estuvo unida sentimentalmente entre el 2005 y 2009 sigue siendo “especial” en su vida.

“A mí me encanta siempre compartir historia con él, porque siento que es un amor que se transformó, si bien hubo momentos durísimos en los que ni nos podíamos hablar ni ver, porque fuimos pareja y tuvimos crisis”, señaló.

Se conocieron en las grabaciones de “Mil oficios”, donde iniciaron su vínculo sentimental, pero según reveló Ugaz, fue en el primer año de “Al fondo hay sitio” donde su relación con Kovacs dio por finalizada. En esa ficción, sin embargo, se soldaron sus sólidos lazos amicales.

“De allí los casi siete años que siguieron de la serie hemos construido el amor desde otro lugar. Desde la amistad y desde la complicidad. Éramos familia, éramos los González. Lo que me encanta es cómo hemos podido avanzar en el tiempo los dos, cómo hemos podido madurar y crecer”, dijo.

Y, debido a “Al fondo hay sitio”, también realizaron viajes juntos y sus personajes incluso fueron novios. “Mucha gente dice que no puede ser amiga de sus ex y yo soy amiga de Laszlo”, sentenció Ugaz.

MENSAJES DE ACEPTACIÓN

En octubre de 2020, Magdyel Ugaz confesó que alguna vez su idea de sensualidad se vio afectada por comentarios de terceros hasta que comprendió que ese concepto depende de ella misma. Tras su regreso a la televisión con “De vuelta al barrio”, la actriz habló sobre situaciones que vivió desde inicios de su carrera artística.

Cuando se inició en la actuación, la recordada intérprete de Teresita consideró que, al igual que otras mujeres, creía en un concepto erróneo de lo que debe ser la femineidad. Incluso, reveló que fue doloroso cuando le dijeron que no podía verse sensual, hecho que hoy recuerda para demostrar que sí puede serlo y solo depende del amor hacia ella misma.

“Yo siento que he sido de ese grupo que se compró una idea equivocada de la femineidad. En un momento de mi carrera, me dijeron que no era sensual y recuerdo cómo me dolió. Yo misma me cuestioné, pero hoy me he dado cuenta de que mi sensualidad no está en una pose ni en un estado físico, sino que radica en poder amarme a mí misma, en saber que soy hermosa, en hacer escuchar mi voz, en ser libre”, dijo Magdyel Ugaz a El Comercio.