Erick Elera se pronunció sobre la posibilidad de volver a encarnar a Joel Gonzáles. | Fuente: Instagram / Erick Elera

El actor Erick Elera, que alcanzó una gran popularidad gracias a su interpretación de Joel Gonzáles en "Al fondo hay sitio", se pronunció frente a los rumores del posible regreso de la teleserie cómica a la pantalla chica nacional.

En diálogo con el programa "América Espectáculos", el también cantante señaló: "Sé que hay el deseo de que vuelva, pero imagino que tendremos coincidir todos para que se dé". Asimismo, indicó que está dispuesto de encarnar otra vez al popular Joel:

"Ojalá, por mi parte, yo feliz de volver a interpretar a un personaje que me ha dado mucho y que la gente también extraña".

Sin embargo, Erick Elera aclaró que también tiene "que ver distintos proyectos". "Pero si para la fecha yo estoy libre, feliz de reencarnar a 'Joel, el riquichichimo'", sostuvo el actor, cuya carrera también cuenta con títulos como "De vuelta al barrio" y "Cumbia pop".

Conducir "Esto es Guerra"

El 17 de noviembre, Erick Elera reemplazó a Gian Piero Díaz como conductor de "Esto es Guerra". Durante su paso por el set del 'reality', el actor le dio una sorpresa a su pareja Allison Pastor por su cumpleaños.

¿Existe la posibilidad de que pueda sumarse como presentador del programa? "En algún momento fui conductor de una temporada de verano de 'Esto es Guerra' y nada, Johanna [San Miguel] es lo máximo", recordó el intérprete.

"Me siento como en casa, nada de nervios, pero sí tendría que seguir entrándole a la conducción, pero me he divertido un montón", concluyó.

Actualmente, Erick Elera forma parte del elenco de "De vuelta al barrio". Entre sus últimos proyectos, destacan "Dos hermanas", "Cumbia pop" y la serie web "Papá en cuarentena".





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.