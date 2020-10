Alondra García Miró le dijo adiós a la telenovela "Te volveré a encontrar" que este 2 de octubre emite su último capítulo. | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

Tras su estreno ocurrido el 20 de abril, “Te volveré a encontrar” llega a su final este 2 de septiembre. Una razón que llevó a Alondra García Miró a despedirse de esta telenovela en la que tuvo el rol protagónico y marcó su debut en la actuación.

“He llorado toda la mañana, me ha dado mucha pena”, dijo la actriz durante la emisión de “En boca de todos”. La también modelo se mostró agradecida con el elenco que la ayudó durante el rodaje de la ficción, así como con el equipo técnico, cuyo trabajo calificó de “extraordinario”.

“Siempre me sentí a gusto con todo el elenco. Durante esos meses de rodaje estaba absorbiendo como esponjita, hubo una evolución en mi personaje y mi trabajo”, indicó García Miró, no sin antes agradecer al público por ese “contacto especial” que mantuvieron los últimos seis meses.

Finalmente, ante las palabras que le dedicó el productor Miguel Zuloaga por el empeño mostrado durante las grabaciones de “Te volveré a encontrar”, Alondra García Miró se emocionó al borde de las lágrimas y le dedicó unas palabras.

“Miguel para mí ha sido como un ángel que me ha mandado mi mamá para poder emprender este nuevo viaje. No solamente le dije hoy en la mañana que fue maravilloso trabajar con él, sino que me llevo una amistad eterna. Lo quiero, lo adoro, lo respeto y lo admiro. Y le voy a estar infinitamente agradecida por la oportunidad que me dio”, concluyó.

ESCENAS ROMÁNTICAS

La telenovela "Te volveré a encontrar", que protagonizó Alondra García Miró, repuntó con el ráting, luego de la escena romántica de la modelo.

En la escena, que dejó con la boca abierta a más de uno, la actriz se mostró besando a Pablo Heredia. Esto, luego de los polémicos comentarios de su pareja Paolo Guerrero.

Al respecto, Heredia habló sobre el beso entre los personajes de la novela, dirigida por Michelle Alexander y que se transmite por América Tv.

"Tenemos mucha ‘química’ trabajando y en la vida real", dijo Heredia a Trome, en relación a las actuaciones al lado de Alondra García Miró. Asimismo, indicó que ambos hacen "dos lindos personajes" que "son muy bondadosos".