Alondra García Miró y Pablo Heredia compartieron un sorpresivo beso en "Te volveré a encontrar". | Fuente: Instagram

Alondra García Miró sigue adelante con su trabajo como actriz en “Te volveré a encontrar”. En el más reciente avance de la telenovela, la actriz se mostró besando a Pablo Heredia, quien sería su interés romántico en la trama. La esperada escena se da luego de los polémicos comentarios de su pareja Paolo Guerrero.

Alondra García Miró y Pablo Heredia compartirán una inesperada escena romántica en el capítulo a estrenar de “Te volveré a encontrar”. Cabe destacar que, entre las labores de la actriz de telenovela no es de extrañar que se encuentren escenas de amor como compartir besos u otras manifestaciones de cariño.

No obstante, un sorprendente avance ha mostrado una escena de un beso entre Lucy y Pablo, los personajes de los actores, en el próximo episodio de “Te volveré a encontrar” que se emitirá hoy martes 16 de junio.

SOBRE LAS ESCENAS DE BESOS

Hace dos meses, durante una transmisión en vivo en Instagram, el futbolista Paolo Guerrero se sinceró sobre el trabajo de la actriz peruana en la televisión, y aseguró que no soportaría ver las escenas de besos.

“No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella”, confesó el jugador de la selección peruana. Y a la respuesta de Jefferson Farfán comentando que debería respetar el trabajo de García Miró agregó: “Y eso está bien, pero yo no podría soportarlo”.

Alondra García Miró también estuvo presente durante la misma videollamada de los futbolistas peruanos, y expresó su sentir sobre realizar una escena de besos, mientras está en una relación. “No lo haría (una escena de besos). Siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa”, consideró la actriz de “Te volveré a encontrar”.

El nuevo episodio de “Te volveré a encontrar” se emitirá hoy martes de 16 de junio a las 9:30 p.m. por América Tv.