Este lunes seis de abril empiezan las clases remotas para educación inicial. primario y secundario. | Fuente: Andina

Este lunes seis de abril comienza el año escolar de manera remota mediante el sistema “Aprendo en casa”. El objetivo de la plataforma es continuar con las clases a nivel nacional debido a la emergencia sanitaria que vive el país a causa de la propagación de coronavirus.

Según indicó el ministro de Eduación. Martín Benavides, la estrategia de clases contemplará varias plataformas, entre ellas el sistema virtual. Asimismo, el mandatario dio a conocer que estas serán transmitidas por televisión a nivel nacional y por los medios radiales.

¿Qué medios lo transmitirán?

Para aquellas familias que no cuenten con acceso a Internet, las clases serán transmitidas por los canales del Estado TV Perú y Canal IPe. Asimismo, de manera radial, serán difundidas las clases mediante la señal radial de Radio Nacional y RPP Noticias desde la frecuecia AM (730 AM).

"Más de 335 radios de la frecuencia AM se han unido en la difusión de las clases remotas", precisó el ministro de Educación. Martín Benavides, en conversación con RPP Noticias.

¿Cómo se repartirán los horarios?

Nivel de educación inicial, 10:00 horas.

Nivel de educación primaria, 10:30 horas.

Nivel de educación secundaria, 14:00 horas.

El ministro precisó además que si es que el alumno no llega a escuchar o a ver las clases programadas, estas estarán colgadas durante 24 horas en el portal web https://aprendoencasa.pe/

"Que nadie se angustie para que no los niños no dejeden de aprender. Tienen que estar tranquilos y tienen que sentir el respaldo de los padres de familia", expresó Benavides.

¿Cómo puedo conseguir la guía de trabajo?

Por medio de la página web https://aprendoencasa.pe/#/ podrás descargar las clases programadas para esta semana, los cuadernillos de trabajo y las actividades programadas para el mes en el que estas clases serán desde casa.

Las clases están divididas en Inicial. Primaria, Secundaria y Básica Especial. | Fuente: Captura

Como se recuerda, las clases presenciales se retomarán el próximo 4 de mayo e iran siendo graduales. Mientras tanto, el ministro pide a los padres de familia tener paciencia y creatividas en la educación de sus hijos. "Lo ideal es estar alentándolos", precisó.

Universidades e institutos

De otro lado, mediante la resolución viceministerial, el Minedu dispuso la suspensión hasta el 3 de mayo del servicio educativo presencial del año 2020 en universidades, centros de educación técnico-productiva e institutos y escuelas de educación superior públicos y privados.



Las universidades públicas y privadas y las escuelas de postgrado pueden reprogramar su calendario académico o implementar temporalmente la adaptación no presencial de sus asignaturas según las orientaciones dadas por el Minedu y la SUNEDU.