Patricia Barreto envía un mensaje a los niños, durante el programa"Aprendo en casa". | Fuente: Captura de pantalla

Patricia Barreto es una de las presentadoras en “Aprendo en casa”. El programa educativo es visto por alumnos de todas las edades que continúan llevando el año escolar desde sus hogares, ante la cuarentena obligatoria por coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz peruana confesó que al final de algunos programas procura enviar un mensaje positivo para todos los pequeños espectadores. En tiempos de pandemia, los niños deben enfrentar el confinamiento social, y pueden sentirse desalentados ante la coyuntura actual.

En el video publicado por Patricia Barreto se ve cómo realiza su despedida en el final de una emisión del programa educativo “Aprendo en casa”.

“Recuerda tú puedes ser el cambio que tu país y familia necesitan. Tú puedes ser la diferencia, lo único que tienes que hacer es creer en ti. Nos vemos, hasta la próxima”, dice la protagonista de “No me digas solterona”.

Pese a que sus palabras están fuera del guion original del programa, la actriz de 30 años busca inspirar a los niños en esta difícil situación que viene atravesando el Perú y el mundo. “Ay, a veces cuando me despido en el programa se me escapa el corazón y me voy en flow”, se sinceró en sus redes sociales.

Actualmente, Patricia Barreto está participando en la conducción de la franja primaria de quinto y sexto grado de “Aprendo en casa”.

ALIADA DE LA EDUCACIÓN

Hace unos días, la actriz peruana también se refirió a su labor como conductora en el programa educativo “Aprendo en casa”, y aseguró sentirse como aliada de la educación en estos momentos difíciles por la pandemia de coronavirus.

“Cuando creas realmente en algo y sientas en el fondo de tu corazón que estás haciendo bien y que ha llegado a ti por algo. ¡Nunca te rindas! Soy artista aliada de la educación”, escribió Patricia Barreto.

Además, destacó el trabajo que realizan los maestros para “Aprendo en casa”. “Siempre de la mano de nuestros maestros que son ellos quienes se merecen nuestros aplausos por todo el esfuerzo que están haciendo realizando el contenido del programa de tv, desarrollando las sesiones frente a las cámaras y desde sus casas en las clases virtuales”, agregó.