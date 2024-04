Carlos Galdós tras su debut en ‘Encendidos’: “Me siento acogido, amo lo que hago”

Carlos Galdós, comediante de stand-up, presentador de televisión y locutor de radio, ha incursionado en un nuevo desafío: ser parte del equipo de Encendidos en RPP. Con su característica pasión por lo que hace, Galdós se integra al espacio de 10 a.m. a 1 p.m., compartiendo micrófono con Sara Abu Sabbah, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez.



Desde tempranas horas, Galdós se suma a la jornada radial, comenzando a las 6 a.m. en Oxígeno con su programa Rock N' Shock, donde entretiene a sus oyentes con la mejor música de los años 80 y 90, y comenta las noticias del momento. Sin pausa, a las 10 a.m., se une al equipo de Encendidos, transmitido por el canal 10 y 710 HD de Movistar TV.

¿Cómo fue el debut de Carlos Galdós en Encendidos?

Luego de su primera participación en el programa televisivo el lunes, Carlos Galdós compartió su satisfacción y comodidad. "Me he sentido cómodo. Si algo he aprendido en mis casi 50 años, es que debo sentirme cómodo, y eso tiene que ver con la armonía, el equipo, con sentirme integrado", comentó. "Amo lo que hago, eso me motiva a estar sentado frente al micrófono", agregó.



En agradecimiento al apoyo del público, Galdós destacó el valor de las llamadas en vivo durante el programa, una de las muchas novedades de Encendidos, como un gesto de cariño y aceptación. "Lo he tomado con mucha gratitud. Me he sentido acogido", expresó. "Por lo que podemos interpretar por las llamadas, el público también me ha acogido", concluyó.

RPP renueva su programación con Carlos Galdós y Alan Diez

Desde el lunes 15 de abril, RPP da la bienvenida a dos grandes talentos en su pantalla: Carlos Galdós y Alan Diez. Estos ingresos refuerzan nuestro compromiso de ofrecer información de calidad a todos los hogares peruanos a través de la señal de canal 10 y 710 HD de Movistar TV.



Galdós se suma a la conducción del programa Encendidos junto a Sara Abu Sabbah, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez. El espacio, que también se emite por radio (89.7 FM / 730 AM) y Audioplayer, ofrecerá cobertura de noticias de actualidad, salud, deportes y entretenimiento, de 10 a.m. a 1 p.m., de lunes a viernes.



El periodista Alan Diez estrena el programa Así somos desde las 10 p.m. El conductor acompañará a los oyentes peruanos en una experiencia novedosa, abordando diversos temas relacionados con la actualidad nacional, coyuntura y aspectos sociales del día a día. "La gente va a opinar. Vamos a ayudarlos a ver estas situaciones que pasan, pero también la vamos a pasar bien", explicó.



