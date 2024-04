RPP TV renueva su programación con Carlos Galdós y Alan Diez

Programación renovada. A partir del lunes 15 de abril, RPP TV da la bienvenida a dos grandes talentos en su pantalla: Carlos Galdós y Alan Diez. Estos ingresos refuerzan nuestro compromiso de ofrecer información de calidad a todos los hogares peruanos a través de la señal de canal 10 y 710 HD de Movistar TV.



Galdós se suma a la conducción del programa Encendidos junto a Sara Abu Sabbah, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez. El espacio, que también se emite por radio (89.7 FM / 730 AM) y Audioplayer, ofrecerá cobertura de noticias de actualidad, salud, deportes y entretenimiento, de 10 a.m. a 1 p.m., de lunes a viernes.



"Lo que voy a hacer es continuar el ejercicio de RPP, el ejercicio de la radio y de ustedes, los periodistas, que es comunicar. Nosotros mejoramos la vida de la gente, yo honestamente considero eso. Comunicar, contar, conectar, difundir e informar hace mejores a las personas. A mí me parece que ese es el objetivo, ese siempre ha sido mi objetivo, incluso desde el entretenimiento, comentó.

Alan Diez en Así somos

El periodista Alan Diez estrena el programa Así somos desde las 10 p.m. El conductor acompañará a los oyentes peruanos en una experiencia novedosa, abordando diversos temas relacionados con la actualidad nacional, coyuntura y aspectos sociales del día a día. "La gente va a opinar. Vamos a ayudarlos a ver estas situaciones que pasan, pero también la vamos a pasar bien", explicó.



Además, mencionó que el programa contará con una variedad de invitados, con la idea de "conversar mucho con el oyente y escuchar sus historias de vida". "Lo único que queremos es que nos acompañen a las diez de la noche, porque habrá de todo un poco", expresó. También adelantó que los primeros invitados del espacio serán Hernán Vidaurre y Andrea Llosa.

Programación de RPP TV

La rotativa del aire | Edición mañana

Con Carlos Villarreal y Joanna Castro

De 5 a 8 a.m.

Ampliación de noticias

Con Mavila Huertas y Fernando Carvallo

De 8 a 10 a.m.

Encendidos

Con Carlos Galdós, Noemy Mamani, Jorge Rodríguez y Sara Abu Sabbah

Panelistas: Elmer Huerta (salud), Andrea Closa (deportes), Manolo Rojas (humor)

De 10 a.m. a 1 p.m.

La rotativa del aire | Edición tarde

De 1 a 2:30 p.m.

Fútbol como cancha

De 2:30 a 4 p.m.

Los chistosos (multiplataforma)

De 4 a 5 p.m.

Economía para todos (TV) / Espacio vital (radio)

De 5 a 6 p.m.

Conexión (multiplataforma)

De 6 a 7 p.m.

Las cosas como son (TV) / Conexión (radio)

De 7 a 8 p.m.

La rotativa del aire | Edición noche (radio)

De 8 a 10 p.m.

Las noticias (TV)

De 8 a 9 p.m.

Nunca es tarde (TV)

Con Fernando Vivas

De 9 a 10 p.m.

Así somos (multiplataforma)

Con Alan Diez

De 10 a 12 p.m.

