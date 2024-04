Andrea Llosa en ‘Así Somos’ con Alan Diez: “Jamás en mi vida sería ministra de la Mujer”

El periodista Alan Diez estrenó este lunes 15 de abril su nuevo programa ‘Así Somos’ y como primera invitada estuvo la conocida conductora de televisión: Andrea Llosa. La comunicadora peruana habló de los aspectos de su vida diaria, su relación con el público, así como su rechazo a tener una vida superficial tras la popularidad obtenida en su carrera profesional.

Asimismo, Andrea Llosa aseguró que “jamás” sería ministra de la Mujer. Además, la presentadora de televisión contó que en alguna ocasión “la sondearon” para un cargo político, pero que lo rechazó porque quiere “una vida propia”.

“Jamás en mi vida sería ministra de la Mujer. Nunca nada que ver con la política. En algún almuerzo, que yo he tenido, se acercó alguien que me estuvo sondeando (para la política). Le dije que no me interesa la política ni tampoco entrar al Congreso.”, expresó en ‘Así somos’.

En ese sentido, la conductora añadió: “No me interesa la política porque quiero una vida propia. Las personas que se meten en la política son para ayudar, y yo puedo hacerlo desde mi espacio. No voy a dedicarle mi vida entera al servicio de la comunidad. Quiero tener vida”.

Andrea Llosa contó que duerme pocas horas porque "siempre está pensando".Fuente: Instagram (andreallosabarreto)

Andrea Llosa: “Nunca me han insultado en la calle ni los hombres”

Por otra parte, Andrea Llosa contó que “todo el tiempo” hay gente que se le acerca para pedirle ayuda por los problemas familiares que tienen. “Me pasa en la calle, en mis reuniones familiares. Hay amigas que no veo hace mil años y me escriben para decirme que tienen problemas con su familia”, detalló.

Del mismo modo, afirmó que ninguna persona le faltó el respeto. “A mí nunca me ha pasado que en la calle me hayan insultado. Nadie lo hizo. Ni siquiera los hombres”, señaló.

En otro momento, contó que no ve programas de televisión mucho menos los noticieros. “No veo noticieros. No veo historias que tienen que ver con extorsión. Me encanta ver Netflix. No veo mucha tele porque estoy metida en la televisión”, sostuvo.

Alan Diez estrenó su nuevo programa ‘Así Somos’ desde este lunes 15 de abril. | Fuente: RPP

Andrea Llosa: “Todo el tiempo tengo el contacto con la gente”

Andrea Llosa tiene dos programas en ATV: ‘Nunca Más’ y ‘Andrea’. La conductora, además, lidera su centro psicológico La Casa del Amor donde afirma que “le va super bien”.

Es así como la periodista afirmó en ‘Así somos’ con Alan Diez que duerme pocas horas y que cuando está en su cuarto está “mucho tiempo pensando”. “Tengo mucha creatividad. Muchas veces estoy pensando en que negocio puedo hacer, que canal puedo hacer, donde puedo invertir algo, a donde puedo viajar. Todo el tiempo estoy pensando. Así soy yo”, dijo.

Por último, negó que se ponga lentes oscuros o se enconda del público cuando sale a la calle. “Todo el tiempo tengo el contacto con la gente. Yo salgo a la calle todo el tiempo. Nada de lentes, carros polarizados si tengo”, manifestó.

Andrea Llosa habló de los aspectos de su vida diaria y su relación con el público. | Fuente: Instagram (andreallosabarreto)

‘Así somos’ con Alan Diez desde este lunes 15 de abril

Desde este lunes 15 de abril a las 10 de la noche, Alan Diez te acompañará en ‘Así somos’ para escucharte, conversar contigo y crear una gran comunidad.

El programa se emitirá por radio (89.7 FM / 730 AM), y televisión (Canal 10 de Movistar). El programa ofrecerá una cobertura de noticias de actualidad con historias abordadas desde el punto de vista social.

“Tener buenos invitados y pasarla bien. El contacto con la gente es lo que yo más extrañaba. Vamos a salir por radio y televisión. Por toda la plataforma de RPP”, resaltó el comunicador.

