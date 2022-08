Christian Meier retomó hace poco su carrera musical con el lanzamiento de "Deja Vu". | Fuente: Instagram / Christian Meier

El actor peruano Christian Meier anunció que no tomará más papeles en telenovelas, luego de haber ganado fama en el género gracias a sus papeles de los años 90, cuando participó en producciones como "Gorrión", "Obsesión", "Escándalo" y "Luz María".

Sin embargo, el actor de 52 años aseguró que esa etapa terminó para él y espera concentrarse en roles que le parezcan más desafiantes a nivel actoral. Y es que esa, precisamente, sería la principal razón por la que eligió alejarse de los culebrones.

"Creo que ya cumplí con un ciclo y con una parte que fue divertida mientras duró, pero que dejé de disfrutarla en los últimos años", sostuvo hace unos días, durante una entrevista con la revista People en Español.

Hace casi diez años que Christian Meier no participa en una telenovela y, a la fecha, está más concentrado en participar de series que potencien su faceta profesional en la actuación.

Un género "repetitivo"

Entre los motivos para que Christian Meier abandonara los melodramas televisivos está el hecho de que le parezcan "un género que funciona mucho", pero que al mismo tiempo le resulta "repetitivo y que no ha evolucionado".

"Base del éxito es la fórmula que tiene y que ha ido funcionando desde hace 70 años. Preferí irme por otro tipo de papeles que me demandan más riesgo, más trabajo o me dieran más satisfacciones", indicó en la misma entrevista.

"Probablemente, muchos de ellos no tienen la exposición que puede tener una telenovela en horario estelar, pero son trabajos que disfruto más el día de hoy", añadió Christian Meier.

El último proyecto televisivo en el que el actor peruano participó fue en la segunda temporada de "Ana", serie que se encuentra disponible en Prime Video. En la misma plataforma, también estrenó "La octava cláusula", película de suspenso con Maite Perroni y Óscar Jaenada.

Christian Meier regresa a la música con "Deja Vu"

Christian Meier regresó a la música con "Deja Vu", su nueva canción que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Compuesta por el propio artista, el tema tiene ese estilo rockero que siempre ha distinguido el trabajo musical del ex Arena Hash.

"Para descubrir quiénes somos y qué es lo que queremos, hay que volver... desenterrar nuestras raíces y ver de qué estaban hechas. Esa era la premisa de 'Deja Vu'; si quería volver a escribir nueva música, debía regresar al género que me inspiró a hacerla en primer lugar", expresó.

Meier también sostuvo que el lanzamiento de este nuevo tema es una excusa perfecta para regresar al sonido que lo formó, pero con las herramientas y la madurez con la que hoy cuenta y que no tenía a la mano a los 20 años.



El sencillo es el primero de varios que el artista peruano compuso durante la pandemia y que verán la luz en los próximos meses en un disco.

