"De vuelta al barrio": Germán Loero reaparece en la serie con divertido personaje.

Germán Loero causó sorpresa entre sus fanáticos luego de que volviera a “De vuelta al barrio”. El actor peruano se puso nuevamente en la piel de Marcelo Soto cuando la serie estaba ambientada en los años 70.

Como se recuerda, la producción tuvo que tomar un rumbo diferente debido a las medidas sanitarias por la COVID-19 y así evitar que los personajes se contagien. Muchos ya no podían continuar con su papel y se fueron.

Es así como, tras su salida, Germán Loero regresó a “De vuelta al barrio” y llamó la atención su forma de actuar. Esta vez, personificando al recepcionista del hotel Jurjensen Inn, Marcelo hace una especie de multiuniverso, al mismo estilo de Marvel ya que su personaje regresa del pasado.

“Señora, bienvenida al Santa Cruz de la Sierra Jurgensen Inn. Yo me llamo Marcelo, mis amigos, cuando tenía amigos me decían Marce, pero usted me puede decir cómo quiere”, le dice a Malena (Mónica Sánchez).

Germán Loero compartió unas fotografías de cómo fue su presencia en “De vuelta al barrio” y compartió en sus historias de Instagram los vídeos que subían sus fanáticos.

Nuevo jale en "De vuelta al barrio"

La serie “De vuelta al barrio” sigue trayendo sorpresas. Hace unas semanas apareció un nuevo jale y en el avance, se ve a César Ritter llegar al populoso barrio de San José. A través de sus redes sociales, el actor posa apoyado en un auto frente a la casa de Malena.

“Hoy en DVAB con un grupo maravilloso”, señaló. En la producción de América TV se observa a Benigno Bravo (Adolfo Chuiman) consultando a la gente si llegó un “envío”, al parecer, se refería al personaje de Ritter que baja de un bus interprovincial.

