¿Por qué "De vuelta al barrio" ahora se contará en el 2020? Gigio Aranda revela la razón de este sorpresivo cambio. | Fuente: América TV

¿Ni “Dark” se atrevió a tanto? La popular serie “De vuelta al barrio” ha cambiado radicalmente su ambientación ante la pandemia de COVID-19, como se vio en el más reciente episodio de la cuarta temporada. Los años no han pasado para los personajes, simplemente su historia será retratada desde el enfoque del 2020.

Por esa razón, el creador y guionista Gigio Aranda explicó a América Espectáculos que los protocolos sanitarios y otros impedimentos para filmar en tiempos de pandemia han provocado que no se pueda seguir adelante con una ficción situada en los setenta. “Si quieres hacer un programa no puedes hacerlo en las condiciones que lo grabábamos normalmente”, expresó tras admitir que esta situación fue muy dolorosa.

En el sorprendente episodio de “De vuelta al barrio”, Pedrito (Samuel Sunderland) anuncia el traslado de la trama a la actualidad. “Esta fue mi historia, tal como la recuerdo, y hasta ahí puedo contarla… A menos que... la contemos de otra forma”, dice. Por ello, los personajes ya no aparecen en el recordado barrio setentero, sino en uno actual, en pleno año nuevo recibiendo el 2020.

“Se nos va mucha gente del elenco, los mayores, Mónica Sánchez tampoco va estar... Haremos una locura temporal”, dijo Aranda sobre la nueva propuesta para “De vuelta al barrio”. “Tenemos que integrarla a esta nueva forma de contar historias con distancia social y cosas por el estilo que en los ochenta no hubiéramos podido realizarlas”, agregó.

ES LA MISMA HISTORIA

Para Gigio Aranda, tomar esta decisión que cambiaría por completo la exitosa producción de América TV no fue sencillo. Sin embargo, con la reescritura del guion, nota que siguen siendo los mismos personajes y la historia de siempre; pero en una época distinta con celulares y otras tecnologías.

“No me gustaba la idea de cambiar porque el programa había sido creado para disfrutar y vivir la nostalgia. Y ves que sigue siendo en esencia el mismo, pero con celulares. No hay forma de que el público que lo ha visto hasta el día de ayer no se sienta identificado con lo que va a seguir”, aseguró para América Espectáculos.

“Hemos estado trabajando tres años con tres generaciones, abuelos, padres y nietos y ahora solo nos hemos quedado con padres e hijos. Por culpa de la COVID-19, hemos perdido la posibilidad de jugar con el asunto de las tres generaciones”, agregó el creador y guionista de “De vuelta al barrio”.