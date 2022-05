Mamá en el rock | Fuente: Composición RPP

La figura materna ha sido fuente de inspiración en diversas artes, como la música. El rock, en sus diferentes estilos y generaciones, tiene canciones inspiradas en la madre, cuyo día se celebra en nuestro país, y en muchos otros, cada segundo domingo de mayo. Aquí, algunas de estas canciones y sus historias.

10. Mama Liked the Roses – Elvis Presley

Elvis es el punto de inicio de la consagración masiva del rock como ritmo que trasciende generaciones. Y no podía faltar su canción inspirada en su propia madre, Gladys, quien fue la motivación para que el Rey del Rock entrara por primera vez a grabar en un estudio de Memphis.

Su madre murió de un infarto en 1958, lo cual lo sumió en una profunda depresión en la época en que se alistó al servicio militar. Una de las canciones que grabó inspirado en su relación con ella fue ésta de 1969, compuesta por Johnny Christopher. El tema evoca los consejos maternales para sobrellevar la vida.





9. Mother Love – Queen

El tema fue grabado por Freddie Mercury unos días antes de morir y fue incluído en el álbum póstumo “Made In Heaven”. La canción es simplemente desgarradora. No solamente por la letra sino por las circunstancias de su grabación. De hecho, el vocalista ya no tenía fuerzas para terminarla por lo que Brian May canta la estrofa final.

En la canción, Freddie Mercury confiesa que está cansado “de ser un hombre de mundo” y que solo quiere “el dulce amor de madre” y “volver a casa”.

8. Mother’s Little Helper – The Rolling Stones

El tema, cuya traducción literal sería “el pequeño ayudante de mamá”, fue lanzado como sencillo en julio de 1966 y fue uno de los primeros éxitos de los Stones en los EE.UU. La canción forma parte de su legendario LP Aftermath.

La letra alude a los ansiolíticos, pastillas bastante de moda en la época, que eran prescritos principalmente a amas de casa supuestamente para evitar el estrés. La canción advierte de manera sarcástica de los peligros del abuso de “la pastillita amarilla”, como la llaman en el tema.

7. Julia – The Beatles

Si los Stones tenían su canción inspirada en mamá, no podían faltar The Beatles. Particularmente, John Lennon y su tema, Julia, que forma parte del álbum blanco. La canción, en clave acústica, fue escrita para su madre, Julia Stanley, quien murió atropellada por un conductor ebrio cuando el músico tenía apenas 17 años. La experiencia marcó amargamente su vida.

El tema, que contiene algunos versos de Yoko Onno, exhala ternura y parece una carta de amor de un niño hacia su madre. “La luna de la mañana me toca, así que canto una canción de amor, Julia”, dice uno de los versos.

6. Mother – John Lennon

Si en Julia, Lennon era puro ternura; en Mother, el músico se desgarra. La canción abre su primer álbum solista, “John Lennon/Plastic Ono Band” de 1970, y no solo alude a su madre; sino también a su padre, Alfred, un exmarinero de buque mercante que abandonó a su familia cuando el músico tenía apenas 4 años. Esta situación familiar llevó al pequeño John a mudarse a Liverpool con su tía.

La canción es una confesión desnuda de los sentimientos de John a su familia. “Madre, me tenías; pero yo nunca te tuve / Padre, me dejaste; pero nunca te dejé”, dicen los versos, seguidos de un “adiós” simbólico a sus progenitores.

5. Mama said – Metallica

Esta canción está incluida en el álbum Load de 1996, uno de los más criticados de la banda californiana y sucesor del llamado “álbum negro”. Sin embargo, este tema podría estar considerado entre los mejores “lentos” de su discografía.

La composición de James Hetfield refleja el dolor que le produjo la muerte de su madre, a causa del cáncer, cuando él era un adolescente. Y aún más, incide en la frustración que le causó el hecho de que ella no haya querido tratarse por la religión que profesaba. “Mamá, ahora vuelvo a casa / no soy todo lo que deseabas de mí /necesito tus brazos para darme la bienvenida”.

4. Iris (Hold me Close) – U2

La canción forma parte del penúltimo disco de los irlandeses, “Songs of Innocence” lanzado en el 2014. El tema, compuesto por Bono, es una emotiva carta de amor a su madre, Iris, quien falleció cuando él tenía 14 años.

Desde el título, que se traduciría como “Iris, abrázame fuerte”, el cantante hace clara la dedicatoria. “Tengo memorias de mi mamá y puse algunas de ellas en esta canción”, reveló en una entrevista. Además, recordó que esta pérdida fue lo que le inspiró a iniciarse en la música.

3. Cotton Fields - Creedence Clearwater Revival

En su momento, considerados la banda más grande de Estados Unidos. Los íconos del rock sureño también tienen entre sus temas un homenaje a mamá. El grupo, encabezado por los hermanos Fogerty, en su cuarto álbum de 1969, incluyen “Cotton Fields”. La canción evoca los años felices de la infancia en los campos algodoneros de Luisiana, cuando eran arrullados por mamá para dormir.

2. Arrullo de estrellas – Zoé

A propósito de arrullos, la banda mexicana Zoé grabó en 2013 esta canción que formaría parte de su disco “Prográmaton” lanzado ese mismo año. El tema fue compuesto por el vocalista León Larregui, tras recibir una llamada mientras se encontraba en Texas grabando el disco. “Tú mamá está muy enferma, León. Ven a verla”, fue el mensaje. Fue todo lo que necesitó el músico para viajar a donde estaba su madre.

María Marin falleció en 2013, producto de un cáncer de páncreas que venía tratándose desde 2012. Larregui alcanzó a cantarle el tema en su cama de hospital un día antes de verla partir. La relación con su madre quedó inmortalizada en este tema agridulce





1. Zona de promesas – Soda Stereo

El tema aparece como sencillo principal del álbum homónimo de remixes de la banda argentina, publicado en 1993. La canción, compuesta por Gustavo Cerati, es una balada rock de aire folk que revela el deseo de un hombre de regresar al refugio materno después de pasar una temporada de tormentos. “Mamá sabe bien / perdí una batalla / quiero regresar / solo a besarla”, dicen los versos iniciales.

En 2015, en el recopilatorio póstumo “Cerati Infinito”, aparece un fragmento de un poema escrito por Lilian Clark, madre de Gustavo, aludiendo a la canción. “Mamá sabe bien / escribiste un día / pero yo no intuía / tal celada del destino / Y aunque me digan / “los artistas nunca mueren” / yo te extraño”, es la respuesta a su hijo fallecido en setiembre del 2014.