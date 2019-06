Gisela Valcárcel respondió sobre la salida de Susan Ochoa | Fuente: Composición

La salida de Susan Ochoa de “El artista del año” ha remecido el reality de Gisela Valcárcel. Casi tres días después del comentado anuncio, la 'Señito' habló fuerte y claro sobre "la humillación de la que dijo haber sido víctima" la ganadora de Viña del Mar. Gisela finalizó con unas disculpas a Susan Ochoa por "si en algo falló".

"El día jueves a través de un post nos enteramos que se retiraba de la competencia. La producción le envía llamados para que vuelva, pero ella dijo que su salida obedecía a que se había sentido 'humillada' en este programa. Se cuidó al decir que se sintió, porque habría sido una acusación", dijo.

Contó como se enteró de la salida de la ganadora de Viña. "Ella dijo que se había sentido humillada por mí. Yo el jueves, casi de inmediato me enteré. Llevo parada en un escenario hace 32 años y he aprendido a escuchar lo que tengo que escuchar. No sabes como lamento, Susan, lo que ha sucedido. Espero vuelvas a ver el video. Yo lo hice porque pensé que había dicho algo malo", comentó.

Agregó que para ella, Ochoa se perdió la oportunidad de estar en esa pista. "Sabes Susan creo que te has perdido una hermosa experiencia. Tal vez está mal que yo lo diga porque soy la conductora. Cada año, en febrero, soñamos con esta pista, este programa, con los participantes.no tuve el agrado de conocerte, sino a tu esposo en las primeras semanas. Me fui acercando a ti como quien lo hace a alguien que en su momento parecía intocable. Y me acerqué con cariño", mencionó.

Jesús 'El Viejo' Rodríguez también fue consultado por Gisela sobre la salida de Susan Ochoa. "Tengo mis propias conclusiones y pronto las daré. Yo creo que el escenario es sagrado y no se patea el tablero", comentó.

Susan Ochoa explica que entró a "El artista del año", porque "quise conocer a Gisela". | Fuente: Instagram de Susan Ochoa

CANSADA DE LAS CRÍTICAS

Gisela Valcárcel se volvió a referirse a la polémica tras la salida de Susan Ochoa de "El artista del año" y a las críticas que ha recibido a través de las redes sociales. Para ella, es importante "saber a quien se escucha" a través de este canal de comunicación. Además, agregó que para ella, todos somos diferentes "y ahí está el gusto".

"Soy una de las personas que defienden no el que todos seamos iguales. En la diferencia está el gusto. Nadie va a ser igual al otro. Estoy cansada de escuchar pavadas", dijo un tanto molesta.

La 'Señito' también se refirió a que no es la primera vez que la critican. "Hace 32 años, cuando empecé en la TV, yo venía de La Victoria y era vedette. Me criticaban y no habían redes sociales. Y, 32 años después, aquí estoy", finalizó.