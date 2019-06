"No siempre el que calla otorga. Muchas veces decir algo más, es perder el tiempo", escribió junto a una publicación que hablaba de el "respetuoso silencio".

Susan Ochoa renunció esta semana a "El artista del año" luego de que Gisela Valcárcel diera polémicas declaraciones que hicieron que la ganadora de Viña del Mar se sintiera "humillada", como declaró en un video en sus redes sociales.

La popular 'Señito' respondió a estas declaraciones y aseguró que en ningún momento humilló o atacó a la exparticipante de su reality .

"No siempre el que calla otorga. Muchas veces decir algo más, es perder el tiempo", escribió junto a una publicación que hablaba de el "respetuoso silencio".

"Ante personas que no escuchan y que piensan que solo lo que ellos dicen es lo correcto tu actitud más productiva es el respetuoso silencio", decía.



En una publicación anterior, la conductora de "El artista del año" dijo que explicará más detalles sobre la renuncia de Susan Ochoa al reality.

"Ante personas que no escuchan y que piensan que solo lo que ellos dicen es lo correcto tu actitud más productiva es el respetuoso silencio", decía. | Fuente: Composición

¿QUÉ DIJO SUSAN OCHOA?

Susan Ochoa anunció en sus redes sociales que no continuará en "El artista del año", 'reality' que conduce Gisela Valcárcel. La razón principal: la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 no le perdona a la conductora que se haya "minimizado" su participación en el reconocido festival de la canción.



"Doy un paso al costado en 'El artista del año'. El motivo, lo hemos escuchado todos. El sábado pasado sentí que he sido humillada, que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y sin embargo, para mí [los años que tengo de carrera] tienen un valor muy grande. Me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, ni porque hablé mal de alguien, sino gracias a sacrificio, sudor, lágrimas, cerradas de puerta en la cara", dijo la cantante en un video en su Facebook oficial.