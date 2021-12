Yahaira Plasencia sobre no haber ganado ningún versus en "El artista del año": "Creo que es cosa del jurado" | Fuente: GV Producciones

Yahaira Plasencia llegó al set de "América hoy", luego de convertirse en una de las sentenciadas de la semana de "El artista del año", junto a sus compañeros César Vega y Claudia Serpa. Durante su participación en el programa conducido por Ethel Pozo, Yahaira fue consultada por cómo ve su desenvolvimiento en la pista de baile, ya que hasta el momento no ha ganado ningún versus.

"Creo que es cosa del jurado, lo que le gusta en ese momento, yo estoy dando todo de mí en 'El artista del año', me estoy divirtiendo muchísimo", dijo.

Además, contó que en su último versus, junto a César Vega, la canción que presentaron sufrió modificación, incluso el mismo día de su presentación.

"Lo que pasa que la canción 'Vivir lo Nuestro' tiene un tono original que es bastante alto, entonces, en la primera clase a César se le dificultaba y le bajamos medio tono, pero ya llegando al jueves y viernes la producción decidió subirle al tono original, donde yo me sentía cómoda, pero Cesar venía de mucho trabajo y no se sentía cómodo y el mismo día le bajamos el tono… Sí me incomodé ese mismo día, porque ya tenía un 8 del jurado y me desenfocó un poco”, comentó.





SU VERSUS CON ESTRELLA TORRES



La segunda gala de "El artista del año" enfrentó a Yahaira Plasencia con Estrella Torres por un versus de canto y baile. La intérprete de "Y le dije no" fue superada en votos del jurado por la exintegrante de "Puro Sentimiento". Las críticas a la presentación de Plasencia llegaron a través de las redes sociales, una situación que para la cantante ya es un tema superado.

"Como he recibido comentarios negativos, también he recibido comentarios positivos y de gente super profesional en la música, como productores y cantantes que no son de Perú, pero el comentario que más me interesa es el de Sergio George, a quien le encantó mi presentación. Siempre habrá gente malintencionada que va a hablar, es parte de la carrera", comentó.

En la tercera gala de "El artista del año", Plasencia compartió escenario con César Vega. "No es la primera vez que voy a compartir escenario con César, en esta oportunidad vamos a cantar una salsa de La India, es un género que dominamos y vamos a dar un gran espectáculo. César es un profesional, tiene un vozarrón", agregó.

