'El Gran Chef Famosos': ¿cuál será el esperado premio de la gran final?

La primera temporada de El Gran Chef Famosos llega a su final este 21 de junio. Tras anunciar a Susan León como la tercera finalista de la competencia, Ricardo Rondón y Karina Calmet se enfrentarán en la última ronda; ellos tendrán que preparar tres platos y convencer al jurado para alcanzar el primer lugar.

¿Qué premio se llevará el ganador de El Gran Chef Famosos?

Ricardo Rondón y Karina Calmet son los dos participantes que llegaron a la esperada final. Ambos se disputarán un trofeo con temática del programa de cocina y se llevará el título de ser El Gran Chef Famosos.

¿Qué pasó en la última emisión?

Susan León se despidió de la cocina de El Gran Chef Famosos. La participante se convirtió en la cuarta eliminada de la ronda final y dijo adiós al programa.

Como único reto de la noche, Ricardo Rondón, Karina Calmet y Susan León tuvieron que preparar Croquembouche, un postre tradicional de Francia. Seguir la receta no fue nada fácil y los concursantes sufrieron con la preparación.

"Gracias a mis compañeros porque ha sido una noche terrible, muy fuerte, creo que ha sido la más estresante de la competencia", dijo León. La exmodelo también agradeció al jurado por los consejos culinarios durante su paso por el reality.

"Me voy feliz, me voy contenta porque aprendí a cocinar, pero así es la vida, es una competencia y se cuándo me tengo que retirar", finalizó.

Los participantes de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'



A poco de conocer al ganador de la temporada de estreno de 'El Gran Chef Famosos', conoce quiénes serán los 12 participantes de la segunda temporada.

Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giachomo Bocchio repetirán sus roles como integrantes del jurado, así como Javier Peláez como conductor. "Esta segunda temporada promete ser más desafiante, dónde se pondrá a prueba las habilidades y la creatividad de nuestros famosos. ¿Quién se convertirá en 'El Gran Chef' de esta temporada?", publicó Latina en sus redes sociales.

Como ya habían confirmado los seis primeros, faltaba la mitad. Así que la temporada 2 de 'El Gran Chef Famosos' contará con grandes actrices, cantantes y personalidades del espectáculo. Entre ellos se encuentra Natalia Salas, Katia Palma, Jesús Neyra y más.

Los 12 participantes de 'El Gran Chef Famosos'

1. Mr. Peet

2. Alessandra Fuller

3. Jimmy Santy

4. Mónica Torres

5. Laura Spoya

6. Junior Silva

7. Belén Estévez

8. Katia Palma

9. Mauricio Mesones

10. Antonio Pavón

11. Jesús Neyra

12. Natalia Salas