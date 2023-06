'El gran chef famosos': Milett Figueroa fue eliminada del concurso por segunda vez

La reciente edición de “El Gran Chef Famosos” tuvo como sentenciados a Korina Rivadeneira, Milett Figueroa y Andrés Vilchez. Estos tres participantes prepararon diferentes platillos para deleitar al jurado conocedor, sin embargo, fue Figueroa quien fue eliminada.

Durante la devolución de sus menajes, el juez Javier Masías notó que Andrés Vílchez estaba llorando por lo que sus compañeras se unieron para consolarlo. Mientras la modelo se despedía, dejó un mensaje a todos sus seguidores: “Esto no termina aquí, yo voy a seguir. Que el ímpetu con el que luchamos aquí nunca decaiga”, aseguró.

Cabe resaltar que esta es la segunda eliminación de Milet Figueroa en “El Gran Chef Famosos” ya que, en la edición pasada del concurso, tuvo que despedirse debido a que su preparación terminó en el piso antes de que lo presentara.

A pesar de que en la degustación los jueces resaltaron el rico sabor de su preparación, no fue suficiente ya que todos deben presentar dos platos y ella, solo uno.

¿Quién fue el último eliminado de 'El Gran Chef Famosos'?

Patricio Suárez-Vertiz fue el primer eliminado en la semana de ‘El Repechaje’ en el reality de cocina "El Gran Chef Famosos". Durante el último programa emitido por Latina, el exintegrante de Arena Hash tuvo que abandonar la competencia luego de cocinar un adobo de conejo.

Por otro lado, Milett Figueroa, Nico Ponce, y Susan León continuarán en las rondas de semifinales de "El Gran Chef Famosos" preparándose para lo que serán los últimos desafíos donde mostrarán su talento en la cocina ante los jueces: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Al ser eliminado, Patricio Suárez-Vertiz tuvo palabras de agradecimiento por su participación en el programa culinario donde se convirtió en uno de los participantes favoritos del público y ocurrencias con sus compañeros.

“Soy artista y esto ha sido una grata satisfacción porque me gusta la competencia, pero lo más lindo aparte de quien gane, es participar. Creo que tanto nosotros como el público peruano hemos ganado con el este staff de El Gran Chef Famosos. La química que se vive aquí no la he visto jamás en la televisión peruana. He aprendido muchísimo. Técnicamente aprendí a no cortarme los dedos”, mencionó antes de salir del set.