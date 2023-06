Karina Calmet no descarta regresar a 'Al fondo hay sitio': "La posibilidad está abierta"

Continuando con su paso por “El gran chef famosos”, Karina Calmet está enfocada en sus proyectos, pero recordó su paso por “Al fondo hay sitio” ya que le tiene un gran cariño hasta comentó que le gustaría volver a la novela.

“Siempre he apostado que ‘Al fondo hay sitio’ iba a regresar y estoy feliz de que hayan regresado con el éxito que siempre han tenido”, aseguró la artista. Sin embargo, dio pie a que exista una posibilidad de que regrese como Isabella Picasso:

“Por supuesto que sí, la posibilidad está abierta ya que soy actriz, pero también soy conductora, nací en la televisión como presentadora, entonces terminando ‘El gran chef famosos’ voy a ver qué proyectos vienen”, dijo Karina Calmet a Perú21.

Le tiene tanto cariño a “Al fondo hay sitio” que recordó una anécdota particular que le sucedió con unos fanáticos.

“Una vez estuve en el supermercado con mis hijas y personas se me acercaron para decirme ‘oye, por qué eres tan mala con Nicolás y con Fernanda’, y yo tuve que decirle ‘no chicos, mis hijas son ellas’”, comentó.

Karina Calmet: "Estoy concentrada en mis hijas"

Karina Calmet manifestó que no le cierra las puertas al amor, aunque en este momento de su vida eso no forme parte de sus prioridades. "Es algo que tiene que ser o darse, pero yo no [me obsesiono con el tema]. Estoy concentrada en mis hijas y en mis proyectos", afirmó.

¿Qué es lo que podría buscar en una pareja la figura de televisión que empezó su carrera como conductora de "Nubeluz" en los años 90? "Las mujeres a partir de los 40 o 50 años ven en la compañía el hecho de una buena conversación, del sentido del humor y de poder reírse un montón", sostuvo.

Sobre algunos incidentes de su pasado, como intercambios de opiniones ásperas con sus excompañeros de "Al fondo hay sitio", Karina Calmet consideró que en aquel tiempo se "sobrepasó". "Fueron meses complicados. No lo supe llevar bien, hay que reconocer cuando una comete errores", dijo.

En ese sentido, la actriz subrayó que ya se "ha pasado la página y tirado esos libros". "Felizmente que ese momento tan feo ya pasó", destacó. Y actualmente, se mostró feliz de formar parte de la primera temporada de "El Gran Chef Famosos". Sin duda, una faceta que le abrirá nuevos caminos en su larga trayectoria.