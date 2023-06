'El Gran Chef Famosos': Natalia Málaga dejó mondadientes en plato y es criticada por segunda vez

Natalia Málaga volvió a sorprender al jurado de El Gran Chef Famosos dejando un mondadientes metido en el enrollado de pollo que preparó durante el programa el último miércoles 31 de mayo. En efecto, fue Javier Masías quien encontró el objeto de madera dentro del platillo preparado por la exvoleibolista, lo que causó la molestia del crítico de cocina.

“Lo voy a cortar para ver la cocción. Miren, miren esto. Primero un plástico y ahora un mondadientes. Esto hay que mostrarlo”, expresó Masías enseñando el mondadientes ante las cámaras de televisión del reality emitido por Latina.

No obstante, a pesar de encontrar el mondadientes en el platillo preparado por Natalia Málaga, el jurado sostuvo que el sabor sí era agradable. “Cambió de cocciones. Seco, seco no está, la salsa no está mal, pero yo ya le perdí la fe a este plato desde que encontré el mondadientes”, añadió Masías.



La exvoleibolista hizo un "agradable" enrollado de pollo, pero no consiguió un alto puntaje. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

“Mi enrollado está buenazo, tal cual el sabor que tenía que dar”, aseguró Málaga, quien finalmente recibió cinco puntos por parte del jurado de El Gran Chef Famosos, quedando en el penúltimo lugar solo arriba de Susana León, quien recibió solo tres puntos.

Jurado encontró plástico en cheesecake de Natalia Málaga

Esta no es la primera vez que Natalia Málaga es cuestionada por dejar un objetivo dentro de su plato en El Gran Chef Famosos. En la jornada del último lunes, la jueza Nelly Rossinelly halló restos de plástico dentro del cheesecake de fresa preparado por Málaga.

“Esto es lo mejor que he probado hasta ahora”, resaltó el jurado Giacomo Bocchio. Sin embargo, precisó que hubiera seguido pensando igual sino se hubiera encontrado el plástico en el plato. Finalmente, Natalia Málaga hizo cero puntos quedando última en la tabla.



También retornaron Patricia Portocarrero, Nico Ponce, Milett Figueroa, Fiorella Rodríguez y Susan León. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Natalia Málaga regresó para su revancha en El Gran Chef Famosos

Natalia Málaga regresó a El Gran Chef Famosos como parte del segmento de revanchas del programa. En esta etapa de 'El repechaje' la acompañan: Patricia Portocarrero, Nico Ponce, Milett Figueroa, Fiorella Rodríguez y Susan León, quienes buscaran una segunda oportunidad para continuar en la competencia.