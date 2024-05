'El Gran Chef Famosos': Yaco Eskenazi y Brenda Carvalho entre los primeros participantes de la nueva temporada

Tras el anuncio de la octava temporada de El Gran Chef Famosos, muchos fanáticos esperaban conocer quiénes serán los nuevos participantes para esta edición. En el video promocional, José Peláez asegura que, al igual que con 'El restaurante', esta vez no será diferente, pero incluirá tres ideas innovadoras que desafiarán al jurado y sorprenderán a la audiencia.

¿Qué de nuevo veremos en El Gran Chef Famosos?

José Peláez explicó que, para no caer en repetición, siempre está pensando en novedades: "Estamos pensando en nuevas formas de sorprender al público y esta nueva temporada no será la excepción. Después de innovar con El Restaurante, tenemos más ideas y temáticas para esta próxima edición que pondrán a prueba tanto a los nuevos participantes como al paladar de nuestros jurados. Lo que sí podemos asegurar es que no faltarán los tres componentes que siempre han caracterizado al programa: diversión, famosos que no saben cocinar y, por supuesto, el caos en la cocina".

Aunque la temática exacta de la octava temporada aún se mantiene en secreto, tendrá 12 nuevos famosos aventurándose en el mundo culinario sin experiencia previa.

Primeros 6 participantes confirmados para El Gran Chef Famosos

1. Yaco Eskenazi

2. Ivana Yturbe

3. Jonatan Rojas

4. José Miguel Argüelles

5. Brenda Carvalho

6. Karina Borrero

¿El Gran Chef Famosos se convertirá en el nuevo Yo Soy?

El conductor de TV José Peláez abordó los comentarios y críticas en redes sociales sobre un posible desgaste en el formato de El Gran Chef Famosos. Algunos usuarios incluso especulan que el reality culinario podría seguir los pasos de Yo Soy, un programa que se mantuvo en la televisión peruana durante 10 años.

"Me hace gracia porque dicen que se va a convertir en el nuevo Yo Soy. Yo feliz porque Yo Soy duró 10 años. Yo nunca he durado en una chamba 10 años, sería feliz de verdad", comentó.

Además, mencionó que el equipo de producción sigue buscando nuevos famosos para mantener fresca la propuesta del programa. "Nosotros seguimos encontrando nuevos personajes, de diferentes universos como actores, cantantes, gente que ha estado en realities, músicos y conductores de televisión", afirmó.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella