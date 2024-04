Ethel Pozo y Natalie Vértiz anunciaron el fin de su amistad: ¿qué pasó entre las conductoras?

Después de una semana de intercambiar mensajes desde sus espacios en televisión, Ethel y Natalie anunciaron el fin de su amistad debido a comentarios que ambas hicieron sobre la otra. ¿Qué fue lo que desencadenó esta situación?

Esta semana, la televisión local fue testigo de un acalorado intercambio de opiniones que resultó en la ruptura de una amistad. Lo que comenzó con una broma, pronto llegó a otro nivel cuando Ethel Pozo, presentadora de televisión e hija de la aún más famosa Gisela Valcárcel, anunció que ya nada le unía a Natalie Vértiz, experimentada modelo, actriz novel, exchica reality y eterna Miss Perú.



La controversia comenzó en el podcast Palabra de hincha, donde participa Yaco Eskenazi, esposo de Natalie. En el episodio publicado el 8 de abril en YouTube, Eskenazi comentó que su reciente experiencia en Disney World con su familia fue agridulce. "Creo que Disney es el peor castigo para un padre. Tienes que caminar 400 cuadras para llegar a cada juego", expresó.



El exchico reality explicó que para evitar caminar tanto por una atracción de cuatro minutos, tienes que comprar con anticipación un pase especial (fast pass), que cuesta cerca de 115 dólares. "Eres un miserable", le comentó su compañero Giancarlo Granda, mientras el resto de los panelistas se reían, asegurando que no podían creer que Yaco no contara con dinero para cubrir esos gastos.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Yaco Eskenazi?

Días después, en la emisión de América hoy del 12 de abril, Ethel Pozo criticó las palabras de Ezkenazi. "No es una realidad para todos los peruanos ir a Disney. Siento que es muy lejano. Aquí tenemos el Parque de las Leyendas, el Sinchi Roca. Realmente hay gente que la pasa muy mal, que no les alcanza el sueldo. No podemos hacer chistes de eso", comentó.



Al día siguiente, desde su programa Estás en todas, Natalie Vértiz respondió con ironía al ver un avance de América hoy con Ethel y sus compañeros asombrados al visitar la lujosa casa del futbolista Jefferson Farfán. "Bien graciosa, Ethel. ¡Cómo se sorprende con la casa de la Foca cuando su casa también es del mismo tamaño, creo", dijo.



Además, afirmó que Ethel también conoce Disney y que tiene la capacidad financiera para adquirir un pase aún más exclusivo. Sus declaraciones se difundieron rápidamente en las redes sociales y Ethel respondió: "Para mí, hay una falta de empatía al decir públicamente que te gastas $575 en un fast pass de Disney cuando hay mucha gente que realmente luchan para llegar a fin de mes".



También señaló que Natalie no conoce su casa, "pero es una pena que diga que sí y la gente le crea". "Ella nunca ha entrado a mi casa. Ni fui a Disney y pagué fast pass como ella. No puede inventarse todo de la nada, cuando yo siempre la elogié en televisión (...) No niego que tengo una situación privilegiada y un excelente trabajo, pero no tengo que restregarlo en la cara de todo el mundo".

"Hemos terminado la amistad"

Tras un intenso fin de semana, el lunes 15, Ethel Pozo reapareció en América hoy para aclarar que la amistad que la unía a Natalia Vértiz y Yaco Eskenazi, con quien compartió la conducción del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, había llegado a su fin. "Hemos terminado la amistad. La única forma de perdonarla sería que ella aceptara públicamente que mintió", afirmó.



América espectáculos encontró a Eskenazi en un evento privado y le consultaron sobre el tema. "Yo conozco a Natalie. En 10 años no le he visto tener una mala intención con nadie, y estoy seguro de que menos tendría una mala intención con alguien que conocemos de cerca, que ha trabajado conmigo tantos años. Pero yo no puedo controlar cómo se sienten las otras personas".



Tras ver las declaraciones de Yaco, Rebeca Escribens comentó en su programa del 16 de abril que, para ella, "Natalie estaba bromeando" cuando habló de Ethel Pozo. "Pocas veces la hemos visto bromear con cierto sarcasmo", comentó. También indicó que vio a Ethel bastante "molesta" por lo que "realmente fue una broma" por parte de Natalie.

El mensaje de Natalie Vértiz tras la controversia

En sus redes sociales, Natalie Vértiz tomó unos minutos para reflexionar sobre lo que venía sintiendo. Aunque no se refirió puntualmente a Ethel Pozo y todo lo que se venía comentando, indicó que hace poco le habían preguntado cómo hacía para seguir sonriendo mientras enfrenta tantos obstáculos.



"Lo más importante en esta vida es siempre encontrar el lado positivo de todo lo negativo que te sucede, ser perseverante y, sobre todo, resiliente. Creo que también es muy importante recordar todo lo que te ha costado, los sacrificios y la dedicación que has puesto en las cosas que haces, para así seguir persiguiendo tus sueños", concluyó.

Pero no hago viajes y digo que estoy mal económicamente. Repito hay que ver el contexto. La noticia era otra y yo dije: No me gustaría tocar este tema porque hablar de Fast past ($575 para no hacer cola en Disney) no es una realidad de todos, prefiero no hablar. Eso dije y de… — Ethel Pozo (@EthelPozo) April 14, 2024

Quieres que diga que es normal irse a Disney y pagar fast past? Creo que no te has tomado el tiempo de revisar de que se habló y que le molestó. Empatía por favor con las personas que realmente viven con el diario y haciendo magia para llegar a fin de mes con su sueldo. Por… — Ethel Pozo (@EthelPozo) April 14, 2024

Mañana la aclaro, porque ella no conoce mi casa. Pero si es una pena que lo diga y la gente le crea. Entiendo tus palabras porque cualquiera que la escucha, claro parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella! Totalmente falso. Justamente porque… — Ethel Pozo (@EthelPozo) April 14, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis