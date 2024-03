"He sido fan": Nelly Rossinelli confiesa ser la joven que aparece en antiguo video con Skándalo

Nelly Rossinelli se volvió tendencia en redes sociales por un video inédito donde aparece en un programa de televisión a finales de los 90 con el recordado grupo Skándalo. Fue Luiggi Carbajal, exintegrante del grupo adolescente de tecno-cumbia, quien difundió en Instagram y Tik Tok un video del usuario @ferkadabra donde se muestra a Rossinelli en su juventud siendo abrazado por Ricky Trevitazzo.

En el registro audiovisual, de apenas 20 segundos, se puede apreciar a Ronald y Ricky Trevitazzo, junto a Luigui Carbajal y Luis Sánchez luciendo unos trajes de vestir rojos con un polo negro característico del grupo adolescente en aquella época. Los entonces jóvenes saltan y cantan haciendo disfrutar al público al programa de Maritere Braschi, llamado ‘Maritere’.

Los integrantes de Skándalo cantan su recordado tema ‘Mi niña mujer’. De pronto, un joven Ricky Trevitazzo se acerca a un grupo de chicas que aplauden y corean la canción del grupo. Trevitazzo abraza a Nelly Rossinelli, quien se muestra emocionada por el acercamiento del cantante a quien abraza mientras grita con sus acompañantes.

En el video, Nelly Rossinelli aparece un con polo blanco, un pantalón negro y una bufanda. La influencer se toma el rostro de la emoción al estar junto a Ricky Trevitazzo, quien se aleja recibiendo el aplauso de la joven y del público.

Nelly Rossinelli confesó ser fan de Skándalo, Salserin y la Joven Sensación. | Fuente: Instagram (nellyrossinelli)

Nelly Rossinelli confirma que sí es la joven del video

Ante los rumores de si es Nelly Rossinelli la mujer que aparece en el video, la propia jurado de El Gran Chef Famosos comentó el video confirmando que sí es ella la joven que abraza emocionada a Ricky Trevitazzo.

“¡Si soy yo, chicos! Yo he sido fan de Salserin, Skándalo y la Joven Sensación. Siempre lo he contado en mis lives. Amo y siempre amaré la cumbia y la salsa. Juventud, divino tesoro”, expresó Nelly Rossinelli en uno de los comentarios.

Por su parte, diversos usuarios respondieron al comentario de la influencer de cocina. “No puedo creerlo, Nelly. Las vueltas que da la vida, los juntaron el programa de El Gran Chef Famosos”, “La vida te dio la oportunidad de volver a compartir con algunos de ellos”, “Qué éxito, quien diría que ahora los tienes presentes”, expresaron algunos de los mensajes.

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo fueron eliminados de 'El Gran Chef Famosos'

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo fueron eliminados de El Gran Chef Famosos x2. La dupla de Skándalo no pudo convencer al jurado conformado por: Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio en la preparación de 'Portobello' y 'Codorniz con risotto'.

Asimismo, las duplas conformadas por Damian y el Toyo, y, Steve y Austin, fueron salvados pasando a la última etapa del programa.

"Participar en El Gran Chef ha sido una experiencia inolvidable. Cocinar junto a mi hermano Luigi fue algo diferente, me gustó conocerlo en ese ámbito ya que gracias a eso se fortalecen lazos", resaltó Ricky Trevitazzo.

"Así son las competencias, así son los concursos. Me encantó compartir esa temporada con todos ustedes. No me voy tan triste como la vez pasada", añadió Luigui Carbajal.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis