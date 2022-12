El abrazo entre Melissa Paredes y Ethel Pozo impactó el set de 'El gran show' el último sábado. | Fuente: Facebook | El Gran Show

'El Gran Show' volvió a ser superado en sintonía por el Mundial de Qatar 2022. Según Ibope Media, el partido entre Argentina vs Australia por los cuartos de final, logró captar la preferencia del público el último sábado al obtener el primer lugar del rating con 29.6 puntos en Lima y 28.9 incluyendo a seis ciudades del país.

A pesar del mediático reencuentro entre Melissa Paredes y Ethel Pozo, el programa del Gisela Valcárcel sigue figurando por debajo de los cinco lugares de la lista de sintonía, superado por programas relacionados con el evento deportivo que lograron cifras entre 19 y 12 puntos. Y es que la reciente emisión de la semifinal del reality de baile logró 11.1 puntos de rating en Lima y 10.1 sumando a otras seis ciudades del país.

El sábado 3 de diciembre, los televidentes también hicieron sentir su preferencia por otros programas de entretenimiento como 'El Reventonazo de la Chola' (8.8 puntos) JB en ATV (8 puntos), América Noticias (7.6 puntos), Los milagros de la Rosa (7.3 puntos), Reporte Semanal (7.1 puntos), La Voz Kids (6.3 puntos), Sábados en familia (6 puntos) y Sábado con Andrés (1.3 puntos).



Ethel Pozo se reecuentra con Melissa Paredes

La reciente edición de ‘El Gran Show’ sorprendió a los televidentes, ya que ocurrió el inesperado reencuentro entre Melissa Paredes y Ethel Pozo. Antes de que ambas se abrazaran, Gisela Valcárcel no pudo ocultar la emoción al anunciar este hecho.

“Desde el fondo de mi corazón espero ver una escena linda y, aunque esto no estaba planeado, tengo que decirlo. He esperado este momento que pensé que se daría en América hoy... Quiero darle la bienvenida a Ethel Pozo que se reencuentra con Melissa Paredes después de un año”, se le escuchó decir a la ‘señito’.

A pesar de que Gisela Valcárcel dejó en claro de que su hija tomaba la decisión de saludar o no a Melissa Paredes. “No la veo de siempre ni todos los días, no es la pequeña que vive conmigo. Quiero pedirle entonces a ella, como lo he hecho desde el principio de su existencia, tú eliges, hazlo tú. Quiero pedirle a Ethel que baje, si no lo considera muy fuerte de mi parte, si tú quisieras saludar a Melissa”, agregó.

Tras ello, Ethel Pozo se mostró un poco incómoda, pero se acercó a saludar a su excompañera. “Gracias, hemos visto ese abrazo, me ha encantado. Es que cuando uno quiere a una persona, se abrazan y pueden conectar y no hay nada más que decir. Bravo, gracias por estar aquí”, expresó Valcárcel.

