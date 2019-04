"El valor de la verdad" se ubicó en el puesto 5 con 9.6 puntos en promedio, en una edición en la que participó Claudia Meza, la ex Miss Trujillo, quien denunció haber sido dopada en fiesta con chicos 'reality'. | Fuente: Composición

Inició la lucha por el ráting de los sábados entre "El valor de la verdad" y "El artista del año". El programa conducido por Beto Ortiz se ubicó en el quinto lugar del ránking de los programas más vistos del sábado con 9.6 puntos en promedio, según datos de Ibope. Este número es el ráting más bajo de la temporada 2019 de EVDLV: una tendencia que se observaba desde las últimas ediciones.

"El valor de la verdad" de la ex Miss Trujillo,Claudia Meza, quien denunció haber sido dopada en fiesta con chicos reality, registró menos ráting que las dos ediciones anteriores que tuvieron a Jessica Newton (13 de abril) y Anyella Grados (20 de abril) como sus invitadas.

Esta última consiguió un promedio de 13,1 puntos de ráting, según datos de Ibope, que era la cifra más baja hasta el momento.

"El reventonazo de la Chola" (13.0), la serie policial "Amores que matan" (11.6) y una de las repeticiones de "Rosa de Guadalupe" (9.9) conforman el Top 4 del ráting del sábado.

La ex MIss Trujilo conversó con Beto Ortiz en "El valor de la verdad"para responder preguntas sobre su denuncia de haber sido dopada en una fiesta con chicos 'reality'. | Fuente: Instagram

EL CASO DE POLY ÁVILA Y CLAUDIA MEZA

El pasado 6 de febrero, la argentina Poly Ávila denunció, en su cuenta en Instagram, haber sido drogada cuando se encontraba en una fiesta que se realizó en la playa de Asia. Según su versión, fue organizada por ‘chicos realitys’. Tras su testimonio, distintas versiones de lo ocurrido y una segunda denuncia salieron a la luz.

''Me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetamina. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó'', contó Ávila. Según su versión, la anfetamina se la habrían colocado dentro de su bebida.

Días después, otro testimonio salió a la luz. La modelo y Miss Perú Trujillo, Claudia Meza, dijo que también fue drogada durante dicha fiesta. Ella acudió hasta la comisaría de Asia para sentar su denuncia