Guty Carrera se sentará en el sillón rojo de el valor de la verdad. | Fuente: Instagram

Guty Carrera se sentará en el sillón rojo de "El valor de la verdad" este sábado 29 de junio. Fue el mismo Beto Ortiz quien confirmó a través de redes sociales que el exchico reality estará en el programa.

Como se recuerda, este sábado 29, "El artista del año" presentará la gran final del concurso de canto y baile. Ambas producciones con sus propuestas buscarán liderar el ráting del fin de semana.

"Muy divertido el inventario interminable de Guty Carrera. Este sábado a las 10, en EL CALOR DE LA VERDAD", escribió Beto Ortiz jugando con el nombre de su programa.

El exchico reality estará acompañado de su mamá Edith Tapia. Precisamente, el nombre de Guty Carrera fue mencionado por Paula Manzanal y Ricardo Zúñiga, quienes participaron en ediciones pasadas de "El valor de la verdad".

¿SUSÁN OCHOA ESTARÁ EN "EL VALOR DE LA VERDAD"?

El duelo por el ráting entre "El valor de la verdad" y "El artista del año" es uno de los temas más comentados cada fin de semana. Tanto Gisela Valcárcel como Beto Ortiz, con sus propuestas, buscan liderar la sintonía de los sábados.

Beto Ortiz, conductor de "El valor de la verdad", conversó con RPP Noticias sobre la posibilidad de que Susan Ochoa se siente en el sillón rojo del programa concurso tras su sorpresiva salida del programa de Gisela Valcárcel.

"Estoy seguro de que [Susan Ochoa] se va a sentar [en el sillón rojo]. No tengo ninguna duda, la estamos esperando (...) No te puedo contar [si estamos en negociaciones], pero la estamos esperando", dijo Beto Ortiz.

Beto Ortiz también se refirió a la polémica salida de Susan Ochoa de "El artista del año", luego de señalar que se sintió humillada por algunos cometarios de Gisela Valcárcel.

"No es tan extraño. En los ‘realities’ necesitas peleas, controversias... y si no se producen naturalmente, a veces hay que inducirlos un poquito. Entonces, hay un buen guionista que habrá pensado que a la protagonista se le debe tirar una torta en la cara y eso es lo que han hecho, pero me parece un maltrato innecesario", precisó.