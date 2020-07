Jorge Benavides ya tiene lista su parodia del matrimonio del excongresista Kenji Fujimori con Erika Muñoz. | Fuente: Facebook / Jorge Benavides

No cabe duda de que el excongresista Kenji Fujimori es fuente de constante inspiración para el comediante Jorge Benavides, quien en más de una oportunidad ha seguido con atención su carrera para parodiar diversos momentos de su vida.

Por ello, el matrimonio de Fujimori con Erika Muñoz, ocurrido de manera sorpresiva hace unos días, fue motivo para una nueva imitación: Benavides ya tiene listo un sketch en el que parodia esta boda. Su versión humorística se presentará este sábado en su programa “El Wasap de JB”.

Así lo dio a conocer el cómico a través de sus redes sociales, en su cuenta de Facebook, donde publicó un avance de su parodia y en la leyenda anunció: “Este sábado a las 8:00, en el ‘El Wasap de JB’, no te pierdas la boda del año. ¡Los espero!”.

La publicación causó furor entre los seguidores del popular ‘JB’, quienes no dudaron en regalarle más de 5 mil ‘me gusta’ en apenas dos horas, además de reproducir más de 250 veces el adelanto compartido.

Como se sabe Kenji y su esposa se casaron en la Municipalidad de Miraflores el 30 de junio, el último día de la cuarentena obligatoria. Cumpliendo con las normas de salubridad, ambos se presentaron con mascarillas para concretar su matrimonio.

Este Sábado a las 8:00 pm en #elwasapdejb no te pierdas la boda del año 🎉🎊🎉🎊 Los espero!!!! 😜😜 Publicado por JB Jorge Benavides en Jueves, 2 de julio de 2020

BENAVIDES SOBRE FUJIMORI

Jorge Benavides se expresó recientemente sobre Kenji Fujimori, quien en más de una ocasión ha sido blanco de las imitaciones del comediante.

En ese sentido, Benavides manifestó su agradecimiento con este, pues señaló que nunca se ha molestado por las bromas que hace.

"Ha utilizado esta frase famosa 'tampoco, tampoco' para sus campañas y para los productos que promociona en sus redes. Nunca se molestó por mis imitaciones, estoy muy agradecido porque siempre usa alguna frase que identifica a los personajes que parodio", expresó para diario Correo.

Asimismo, el popular 'JB' envió sus mejores deseos a los recién casados. "No me queda más que felicitarlo por esta nueva etapa de su vida. Le deseo la felicidad más grande del mundo. La verdad me ha dado mucha alegría ver esa foto tan bonita con su esposa, a quien no tengo el gusto de conocerla, pero deseo que todo sea felicidad", sostuvo.