Jorge Benavides se mostró agradecido con Kenji Fujimori. | Fuente: Instagram

Tras el inesperado matrimonio civil del excongresista Kenji Fujimori con una empresaria, el comediante Jorge Benavides anunció que ya prepara la parodia de la boda del personaje político.

En ese sentido, Jorge Benavides, quien ha parodiado a Fujimori desde años atrás, manifestó su agradecimiento con este, pues señaló que nunca se ha molestado por las bromas que hace.

"Ha utilizado esta frase famosa 'tampoco, tampoco' para sus campañas y para los productos que promociona en sus redes. Nunca se molestó por mis imitaciones, estoy muy agradecido porque siempre usa alguna frase que identifica a los personajes que parodio", expresó para diario Correo.

Asimismo, el popular 'JB' envió sus mejores deseos a los recién casados. "No me queda más que felicitarlo por esta nueva etapa de su vida. Le deseo la felicidad más grande del mundo. La verdad me ha dado mucha alegría ver esa foto tan bonita con su esposa, a quien no tengo el gusto de conocerla, pero deseo que todo sea felicidad", sostuvo.

Como se sabe Kenji y su esposa se casaron en la Municipalidad de Miraflores el 30 de junio, el último día de la cuarentena obligatoria. Cumpliendo con las normas de salubridad, ambos se presentaron con mascarillas para concretar su matrimonio.

ALISTA PARODIA

El programa “El wasap de JB” ya se encuentra preparando los guiones para su nuevo sketch. Después de que la noticia de que Kenji Fujimori contrajo matrimonio civil, el cómico Jorge Benavides confirmó que están trabajando en hacer una parodia de este momento.

A través de su cuenta de Instagram, el artista peruano les dio la buena noticia a sus seguidores. Como se sabe, él hará el papel del excongresista y les preguntó a sus seguidores que le dieran ideas sobre quién sería Erika Muñoz, su esposa:

“Se casó Kenji Fujimori y en el Wasap de JB ya estamos alistando la parodia. ¿Quién del elenco te gustaría que sea la novia?”, se lee en la publicación. Muchos de ellos comentaron que sea Gabriela Serpa, sin embargo, varios esperan que sea Dayanita la protagonista.