Mike Bahía tuvo duros comentarios contra el equipo de Daniela Darcourt en "La Voz Perú". | Fuente: Instagram

Falta poco para que terminen las batallas de “La Voz Perú” y la última presentación del lunes 26 de julio dejó un sinsabor a Daniela Darcourt ya que los dos participantes que formaron parte de su equipo no hicieron un buen trabajo.

Luis Román y Jonathan Sanes cantaron “No te contaron mal”, sin embargo, uno de ellos se olvidó la letra y su compañero no lo ayudó a reconectar así que eso no fue bien visto por los entrenadores.

Al notarlo, Mike Bahía se pronunció sobre el equipo de Daniela Darcourt: “Yo voy a ser demasiado sincero porque me parece más importante la función que estoy cumpliendo aquí como persona que como cantante. Tal vez son los nervios, los deseos de conseguir las metas que uno tiene, pero a mí no me gustó esta batalla. Hoy para mí ninguno debería pasar, deberían aprender de esta situación y no competir con el otro”, dijo el colombiano.

Asimismo, los demás entrenadores de “La Voz Perú”, Guillermo Dávila y Eva Ayllón, también se sumaron a la crítica de Mike, pero la decisión final era de la salsera quien confesó sentirse decepcionada de los concursantes, pero tuvo que decidir por uno así que le dio el pase a Jonathan Sanes.

Ante la incómoda situación en el escenario, el participante se pronunció: “Me siento muy extraño, siento que cuando él (Jonathan) olvidó su letra traté de ayudar en esa parte, pero me siento mal de lo que dicen (críticas del jurado)”, concluyó.

Se acaban las batallas de "La Voz Perú"

Desde el miércoles 28 de julio comenzarán los knockouts en "La Voz Perú". Los equipos de Mike Bahía, Eva Ayllón, Guillermo Dávila y Daniela Darcourt tienen 14 participantes y tendrán que enfrentarse entre ellos. Cabe resaltar que solo será uno el que se lleve la copa de ganador del programa. ¿De qué grupo será el campeón?

