Giacomo Bocchio no descarta participar en eventual nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos'

'El Gran Chef Famosos' es uno de los programas de cocina que más acogida ha conseguido en las últimas semanas tras su estreno en Latina. Giacomo Bocchio, uno de los jurados de la competencia junto con Javier Masías y Nelly Rossinelli, habló de una posible continuidad en caso se decida hacer una nueva temporada.

El también empresario gastronómico mostró su entusiasmo porque El Gran Chef Famosos pueda realizar una nueva temporada de competencia luego de su estreno el último 1 de mayo.

“Ojalá que se dé (una nueva temporada). Estoy agradecido con 'Rayo en la botella' y agradecido con Latina por haberme escogido dentro de una audición, y contento porque me permiten comunicarle a la gente que está viendo el canal que el oficio de cocinero se puede llevar de manera profesional”, dijo al diario La República.



En ese sentido, Giacomo Bocchio sostuvo que El Gran Chef Famosos “es un programa que le encanta hacer”. “Es un programa en el que me siento cómodo. Algo que me encanta es que estamos uniendo la familia. Me encanta que me escriba mucha gente”, dijo.

Además, aseguró sentirse agradecido con el público que lo ve en su programa en YouTube y mencionó que se encuentra “en una etapa de su vida en la que está enfocado en crecer como se vayan presentando las cosas”.



José Peláez, Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Giacomo Bocchio se refirió a la eliminación de Nico Ponce

Giacomo Bocchio habló también de la eliminación del actor Nico Ponce, quien se despidió de la competencia ante la sorpresa de sus compañeros tras preparar “su mejor plato”.

“Leyla Chihuán estuvo un poquito mejor que él, casi nada, pero de Leyla era su primer día y hubo nervios de eliminación. Ella estaba reemplazando a Natalia y Nico ya venía a un par de semanas trabajando”, acotó.