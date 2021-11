Janick Maceta conforma la mesa del jurado en "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales". | Fuente: Instagram / Janick Maceta

Además de haber quedado entre las tres finalistas del Miss Universo, Janick Maceta, exreina de belleza, también es una ingeniera de sonido con una amplia experiencia que le permitió ser convocada para "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales", programa que se estrena este jueves.

Para quienes dudaban de su carrera, quien fuera Miss Perú aseguró al diario El Comercio que el equipo de producción la llamó, pues "pensaron que podría dar un aporte positivo al programa, no solamente como imagen, sino también con conocimientos".

"Me he preparado por muchos años para tener un dominio completo del escenario, sé exactamente lo que estoy buscando en un artista. No es solamente el cantar, no es solo hacer un buen baile o presentación, es dar un 100% en todas las presentaciones", manifestó Janick Maceta.

Es su labor en la ingeniería de sonido la que permite a la modelo valorar una buena perfomance musical. Al respecto, destacó que evaluaría determinados aspectos en los participantes, como la sincronización entre baile y canto.

"Ese oído que yo tengo, que le digo 'oído biónico' porque realmente puedo escuchar absolutamente todo alrededor mío, lo tengo desarrolladísimo y puedo encontrar cada falla, cada imperfección; como también puedo identificar un buen sonido y aplaudirles", indicó.

Mantenerse imparcial

Antes de competir en el Miss Universo, Janick Maceta trabajaba en una discográfica en Nueva York (EE.UU.), una labor que de momento "ha tenido que ponerse en 'stand by'", apuntó, pues "la pandemia bajó mucho el flujo de trabajo que tenía antes".

De ahí que, a la fecha, la modelo radique actualmente en Lima y tenga la oportunidad de sumarse a nuevos proyectos como "Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales", donde compartirá la mesa de especialistas con Mauri Stern, Jorge Henderson y Katia Palma.

En esta edición del 'reality' de canto e imitación, participantes del extranjero se enfrentarán a los talentos nacionales. Pero ante ese escenario, Janick Maceta subrayó que no tendrá preferencias. "De verdad espero que todos den lo mejor de sí y quiero sorprenderme en todas las galas", sostuvo.

Esa imparcialidad fue, precisamente, la que contribuyó a moldear su "preparación", pues cada persona que estuvo involucrada en su vida supo enseñarle " de una manera constructiva". "Eso es lo que yo quiero darle a los participantes, que cada comentario o aporte que yo tenga, lo tomen de una manera positiva para que en la siguiente presentación sean muchísimo mejores que la anterior", dijo.

"Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales" se estrena este jueves 18 de noviembre a las 8:30 p.m., un día después de la gran final de "La Voz Kids".





