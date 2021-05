Janick Maceta llegó al Perú para cumplir con las actividades que tiene por ser Miss Perú 2020. | Fuente: Instagram

Janick Maceta regresó al Perú hace una semana y no ha parado con su agenda de visitar los programas de televisión. Esta vez, formó parte de “El reventonazo de la Chola” donde contó pasajes de su vida que eran desconocidos hasta el día de hoy.

La finalista del Miss Universo 2021 se mostró orgullosa de dónde venía y se refirió al distrito más grande de nuestro país, lugar donde vivió con su familia hasta la adolescencia, antes de viajar a Estados Unidos.

“Yo nací en el hospital de la Policía Nacional del Perú, en Jesús María, pero toda mi infancia la pasé en San Juan de Lurigancho, donde viven mis abuelos. A pesar de que mis padres se dividían por sus distintos trabajos y poder darme mi educación, yo siempre volvía a mis raíces”, comentó.

Asimismo, Janick Maceta sorprendió al comentar que, de niña, era la única que jugaba fútbol y se mostró orgullosa de ello: “Yo jugaba con todos los niños del barrio, jugaba fútbol, era la única niña, aunque se sorprendan”, sostuvo.

A pesar de haber sido Miss Perú 2020, y participar en una serie de certámenes, la ingeniera de sonido contó que su belleza no le abrió las puertas, sino sus ganas de salir adelante: “Mis padres, mi familia creía en mí, eso es lo más importante”.

Se retira de los certámenes de belleza

Luego de su participación en el Miss Universo 2021, donde obtuvo el tercer puesto, Janick Maceta reveló que no volverá a los certámenes de belleza. La ingeniera de sonido comentó la razón por la que decidió dar un paso al costado en su carrera en este mundo.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr, que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren de violencia sexual”, dijo la Miss Perú 2020.

Asimismo, aseguró que “dio lo mejor de sí” en el escenario del Miss Universo 2021 para hacer historia. “Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”, continuó Janick Maceta en una entrevista con Perú21.

Como se recuerda, el pasado domingo 16 de mayo, la representante peruana quedó como segunda finalista del certamen y fue Andrea Meza, Miss México, quien logró coronarse como la ganadora.

