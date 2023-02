El elenco de 'JB en ATV' en una de las escenas de la parodia del polémico buffet en el Congreso. | Fuente: ATV

El programa humorístico 'JB en ATV' promete arrancar risas a los televidentes con una nueva parodia sobre la coyuntura política peruana. Jorge Benavides y su elenco grabaron un divertido sketch que hace alusión a la polémica que generó el costoso buffet del Congreso de la República.

Como se sabe, un reportaje reveló que el Parlamento elevó a S/ 80 el gasto diario de alimentación para cada congresista, solo en almuerzo. Esto generó una serie reacciones y críticas, especialmente contra la explicación que ofreció el parlamentario, Jorge Montoya.

En ese sentido, el imitador y humorista decidió mostrar este hecho a su propio estilo, tal como se puede apreciar en un video que compartió en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, también presentó a todos los personajes que participarán en la parodia.

Jorge Benavides será el 'General Kikirikiabra', Alfredo Benavides interpretará al 'Almirante Montaolla', 'Pashi Pashi', conocida como la 'Reina de las pichangas' hará de 'Pachi Chirinos', Danny Rosales caracterizará a 'Puca Bellido', Enrique Espejeo, el popular 'Yuca', será 'María del Carmen Calva', Dayanita se pondrá en la piel de 'Kelly Sorprelatino' y Martín Farfán aparecerá como 'Rosángela Pandagan'.

Usuarios reaccionan a la parodia

El adelanto del divertido sketch generó diversar reacciones por parte de los seguidores del programa humoristo. En la publicación, varios usuarios dejaron sus comentarios y felicitaron a Jorge Benavides por su trabajo, sobre todo por enfocar su humor en la coyuntura política.

“JB métele más humor político”, “Demasiado bueno”, “Jajaja que buena con la alfalfa”, “No me lo pierdo. Buena”, “Por fin vuelven las parodias políticas”, “Igualito todos los personajes”, “La alfalfa es la cerecita del pastel, imperdible”, escribieron algunos seguidores de 'JB en ATV'.

Jorge Benavides recalca que "nunca se ha desubicado"

Jorge Benavides asegura que el éxito no se le sube a la cabeza. La preferencia del público es su incentivo para seguir trabajando. "No [me marea el éxito del ráting]. Tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado", aseguró al diario Trome.

El actor cómico admitió que fue un "riesgo cambiar de canal y empezar de cero" [pasó de Latina a ATV], pero en redes sociales ha recibido muestras de cariño del público.

"Yo no me 'jamoneo' diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente", apuntó Jorge Benavides.

Por otro lado, indicó que todos en el canal se encuentran contentos, tanto los ejecutivos como el equipo que trabaja en "JB en ATV". "Todos estamos agradecidos. Es más, los técnicos del canal se vacilan a morir junto con nosotros en los ensayos y grabaciones. El grupo es divertido", agregó.

