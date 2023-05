'JB en ATV' vs. 'El Reventonazo de la Chola': ¿qué programa lideró el rating el sábado 20 de mayo ?

Una nueva batalla por el rating se desató el último fin de semana en la televisión peruana, especialmente entre los programas humorísticos que se han convertido en los grandes favoritos del horario 'prime time'. Sin embargo, las cifras de las preferencias están enfocadas en los sintonizado 'JB en ATV' y 'El Reventonazo de la Chola'.

A propósito del 'ampay' a la esposa del 'Cuto' Guadalupe, el espacio de Jorge Benavides realizó un sketch para buscar al doble del exfutbolista. Otra de las secuencias promocionadas, fue El valor de la verdura, donde el cómico Pepino revelo detalles poco conocidos de su vida.

Por otro lado, el programa de Ernesto Pimentel tuvo nuevamente como invitada a Dayanita, quien decidió admitir su error frente a cámaras luego de su abrupta salida de 'JB en ATV'. ¿Qué programa lideró el rating?

Rating total de Hogares en Lima

Los Milagros de la Rosa: 9.9

El Reventonazo de la Chola: 8.9

Mujeres de la PM: 7.0

Estás en Todas: 6.4

JB en ATV: 5.9

El Gran Chef Famosos: 5.3

El Jirón del Humor: 4.6

Rating total de Hogares en Lima +6 ciudades

Los Milagros de la Rosa: 10.8

El Reventonazo de la Chola: 9.3

JB en ATV: 7.0

Mujeres de la PM: 6.6

Estás en Todas: 5.7

El Gran Chef Famosos: 4.5

El Jirón del Humor: 4.4

Danny Rosales se arrepiente de haber llevado a Dayanita a la televisión

Danny Rosales, uno de los reconocidos comediantes de la televisión peruana, reveló que está arrepentido de haber recomendado a Dayanita para trabajar al lado de Jorge Benavides. En entrevista con el programa En escena de RPP Noticias, el recordado integrante de Los ambulantes de la risa dijo que la actriz cómica perdió una gran oportunidad de explotar todo su talento.

Como se sabe, Dayanita ha sido blanco de críticas por la actitud que tuvo con Jorge Benavides tras apartarse de JB en ATV. Frente a ello, el imitador reaccionó calificándola de "malagradecida y mentirosa" por todo lo que declaró contra él en el programa 'El reventonazo de la chola'.

"Sí me arrepiento [de haberla llevado a la televisión] porque hubiera dado mucho más con Jorge Benavides. Yo hablé con ella y le pregunté: ¿qué te pasó, por qué hablaste así? La entiendo, porque es una persona inexperta en la farándula", declaró el artista.

Por otro lado, Danny Rosales dijo estar sorprendido por el descargo que brindó Jorge Benavides en su programa, pues revisando su historial, la figura de ATV nunca había referido de otras personas de manera pública.

"Yo conozco a Jorge hace 10 años, que he trabajado con él. He visto su historial y Jorge nunca ha salido a hablar de nadie. A mí me ha sorprendido, no sólo a mí, sino a mucha gente. Él ha estado dolido e indignado", reconoció en el espacio radial que conduce Johnny Padilla.