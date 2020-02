Jefferson Farfán le dedica mensaje a doña Charo en sus redes sociales. | Fuente: Instagram

El futbolista Jefferson Farfán decidió mandarle un tierno mensaje a su madre, doña Charo, a través de su cuenta de Instagram.

Luego del estreno de su película “El 10 de la calle”, el jugador de Lokomotiv de Rusia resaltó la fuerza y dedicación que tuvo su madre de criarlo ella sola:

“Madre... Es una palabra que me inspira tantas cosas pero por sobre todo ese amor incondicional que he podido sentir siempre de parte de la mía. En tu caso mamita, tuviste que ser padre y madre para mí, superando muchas dificultades para todo en tu poder para sacarme adelante”.

Además, Jefferson Farfán aseguró que doña Charo no creó ningún resentimiento contra su padre:

“Eso lo llevo conmigo siempre y lo valoro y respeto con lo más profundo de mi ser. Gracias mamita por todo lo que me entregas siempre y gracias por enseñarme que el amor hacia los seres queridos está por encima de todo. Tu con tu ejemplo me enseñaste que no debemos guardar rencores, que a pesar de tener que criarme sola y lucharla toda, nunca me inculcaste un sentimiento negativo contra mi padre, porque a pesar de eso preferías que yo tuviese amor en mi vida y no odio ni resentimiento”.

Jefferson Farfán finalizó su mensaje agradeciéndole a su madre por todo lo que le ha enseñado: “La vida me ha enseñado muchas cosas, pero tú ejemplo me ha enseñado que debemos dar amor, y más aún cuando se trata de las personas que nos dieron la vida. Te amo mamita”.

Sin embargo, Rodrigo González cree que fue una indirecta para Melissa Klug ya que están envueltos en discusiones por sus hijos, no obstante, el futbolista solo se dedicó a enfocarse en su mamá.