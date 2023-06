'Jirón del Humor': ¿Carlos Álvarez es el nuevo integrante del programa cómico?

Carlos Álvarez volverá a pisar los estudios de Jirón del Humor este sábado, 17 de junio, para interpretar junto con los artistas cómicos de Latina el sketch de 'La pituca de La Molina'. El humorista representará a uno de los personajes más recordados del desaparecido El Especial del Humor.

El sábado pasado, Carlos Álvarez debutó en Jirón del Humor con su personaje del 'Padre Maritín'. Como se sabe, el actor había confirmado su participación en el espacio televisivo días antes y no descartó la posibilidad de firmar contrato.

"Si me lo proponen, en cualquier momento puedo firmar mi contrato, no tengo pensado dejar de hacer reír a mi público", señaló. El actor cómico no pisaba el canal tras separarse de Jorge Benavides en El Especial del Humor, uno de los programas más exitosos de la década del 2000.

¿Cómo nace el personaje de 'La pituca de La Molina'?

En el 2011, Carlos Álvarez dio vida a este personaje en la icónica secuencia de 'Las viejas de La Molina', donde escenificaba el denominada 'Reja de la vergüenza' y que según el reclamo de los residentes, bloqueaba la salida de los vehículos de Ate a la avenida Javier Prado.

En este sketch, se parodian los conflictos que viven ambos distritos, pues por un lado están los vecinos de Ate Vitarte y por otro están "Las pitucas de La Molina. Ahora, esta secuencia será interpretada al peculiar estilo de Jirón del Humor.

¿Qué otros sketchs se emitirán en Jirón del Humor?

Tras el gran éxíto que viene alcanzado cada fin de semana, Jirón del Humor sigue apostando por secuencias que harán reir

- Después de años, Betina Oneto vuelve a la pantalla chica para participar en el sketch 'El Bar'.

- El zambo Barbieri pondrá a bailar a todo el elenco con su música criolla.

- Los abogados del nuevo programa de Latina En tu defensa participarán de la secuencia 'La Comisaría'.

Las ocurrencias de todo el elenco de Jirón del Humor y sus invitados se emitirán este sábado 17 de junio desde las 8:30 p.m. por la señal de Latina.