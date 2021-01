Un sketch del "El Wasap de JB" sobre Francisco Sagasti nunca salió al aire. | Fuente: Instagram

Este miércoles 20 de enero, Jorge Benavides hizo oficial su traslado a ATV luego de despedirse de Latina a finales del 2020. El comediante peruano confirmó que tendrá un programa “en horario estelar”, pero la producción todavía no tiene decidido el nombre y fecha de estreno que tendrá su nuevo espacio humorístico en la televisión nacional.

“Tengo muchas expectativas de que va a funcionar muy bien. Vamos a seguir trabajando para hacer reír al Perú”, dijo en comunicación con RPP Noticias tras su salida de su anterior casa televisiva, la cual se dio en medio de especulaciones por una presunta censura de un sketch de “El Wasap de JB”.

Benavides dio su versión sobre la situación en torno a la imitación del presidente Francisco Sagasti. “Lo que sucedió con el sketch de Sagasti es que fue entregado dentro de un contenido de dos horas y el canal tomó la decisión de suspenderlo”, explicó. “Habían suspendido el sketch y me dijeron que fue por la situación del país y la coyuntura, me dieron varias razones”.

El popular ‘JB’ comentó que “ya no podía hacer nada” al respecto, porque la decisión de Latina fue definitiva sobre esta escena que estuvo ausente en las últimas emisiones de “El Wasap de JB”. “No me gustó mucho la idea, porque no le vía nada de malo”, agregó el actor cómico sobre la parodia de una entrevista al mandatario.

GRABARÁ EL SKETCH PARA ATV

Con la llegada de Jorge Benavides a ATV, el elenco se está preparando para grabar nuevamente el sketch que nunca pudo ser visto por los televidentes. Previo al lanzamiento de su nuevo programa, aún sin título ni fecha de estreno, confirmó que se emitirá la imitación de Sagasti.

“Por respeto a nuestro público, vamos a hacer el famoso sketch que nunca salió al aire. Durante mucho tiempo, nuestros seguidores me han estado exigiendo que se quedaron a la espera de verlo al aire y de pronto no salió. Es uno de los sketchs que va a ir dentro del primer programa para que la gente lo pueda ver”, aseguró.

Y añadió que no faltarán las risas en medio de la coyuntura electoral: “Con esto de las elecciones y lo candidatos, algo vamos a hacer, pero la forma en la que yo hago humor con la política no es entrando en el tema. Lo llevo por otro lado y me ha resultado muy bien. Cuando hacíamos el de Vizcarra con los ministros, no hablábamos nada de política”.