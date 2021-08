Karina Rivera y Timoteo vuelven a verse en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya". | Fuente: Difusión

Fueron una de las duplas televisivas más recordadas de los años 90. Y este domingo 15 de agosto, Karina Rivera y Timoteo, interpretado por Ricardo Bonilla, volverán a verse las caras en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

Al respecto, el actor que se esconde bajo el disfraz del entrañable dragón sostuvo en un comunicado de prensa que encontró "igualita" a su antigua colega. Ambos pudieron verse en el set de televisión durante la grabación del episodio.

"Su yo interno es el mismo, ella siempre es Karina, siempre es la atenta, la cariñosa, la que quiere enseñar, aconsejar... Ella y yo somos patas, siempre nos comunicamos y siempre soñamos con algún día regresar a trabajar juntos", señaló

Sobre el reto de cocinar junto a Karina Rivera, el popular Timoteo afirmó que son "una gran dupla". "Es la primera vez que cocinamos juntos y, aunque la desesperé un poquito, todo resultó muy bien. Karina sí sabe cocinar, ella sí conquista por el estómago".

Los proyectos de Timoteo

No es la primera vez que Timoteo participa en "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Aun así, para Bonilla fue todo un reto cocinar con el disfraz puesto. "No podía picar las verduras, Karina [Rivera] y yo hicimos una buena dupla", manifestó.

El actor, sin embargo, comentó que tiene experiencia en los fogones, pues de niño seguía las instrucciones de su madre en la cocina. "Y ahora también cocino guiado de tutoriales. Yo conquisto por el estómago, engrío a mi esposa y a mis hijos con la comida", indicó.

En cuanto a los proyectos actuales, Bonilla aseguró que se encuentra vendiendo peluches de Timoteo, el entrañable dragón que alegró a los niños noventeros.

Asimismo, estimó que en el 2022 probablemente podrá ofrecer "shows en vivo con este personaje". "Timoteo no tiene planes de irse, no sé si me acompañe por mucho más, pero por ahora tengo varios proyectos", concluyó.

