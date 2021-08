"La Voz Perú": Mike Bahía probó una pollada por primera vez y revela su amor por la comida peruana. | Fuente: Instagram

Durante las galas de eliminación en “La Voz Perú” que se llevaron a cabo el sábado 14 de agosto, Mike Bahía sorprendió a sus seguidores al probar una pollada, tradicional plato peruano.

Fue Cristian Rivero quien se acercó al colombiano y antes de invitarle, hizo un preámbulo: “Yo sé que le fusta la buena comida y ha disfrutado de los buenos potajes de nuestro país, pero lo que no ha comido hasta ahora y quedó pendiente es la pollada”, le dijo el animador.

Al ver la pollada, Mike Bahía se animó a degustarlo con la mano e hizo varios gestos de aprobación mientras lo probaba. Además, untó la papa sancochada y el pollo en las distintas cremas que había en el plato.

“Ya es peruano”, agregó Cristian Rivero para después continuar con la gala de eliminación de “La Voz Perú”. En más de una ocasión, el intérprete de "Cuenta conmigo" reveló su amor por la gastronomía peruana y esta vez no fue la excepción.

Mike Bahía contra la homofobia

Como se recuerda, el 11 de agosto, Mike Bahía mostró su respaldo al participante de "La Voz Perú", Stefano Grande, quien confesó ser víctima de comentarios homofóbicos en las redes sociales.

Después de interpretar el sencillo "Karma Chameleon" de Boy George en el programa, el concursante manifestó lo "difícil" que es "tratar de representar a una comunidad" en el Perú.

Al escuchar su testimonio, Mike Bahía no dudó en mostrarle su apoyo e hizo un llamado a guardar respeto. "Todo aquel que ataque a Stefano, me está atacando a mí. Entonces quiero que el que me quiera a mí, quiera a Stefano, por favor. Respétenlo, porque es maravilloso", indicó.

Mike Bahía conforma el panel de entrenadores de "La Voz Perú" junto a Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Guillermo Dávila.

