Mariana Quiroz formó parte del equipo de Noel Schajris en "La Voz Perú". | Fuente: Composición

El cantante Noel Schajris no estuvo conforme con la presentación de Mariana Quiroz luego de cantar 'Fighter' de Christina Aguilera, en su batalla en 'La Voz Perú'. El artista destacó la coreografía de la participante, mas no su voz.

“En los conciertos hemos visto intentos de coreografía, esto ha sido lo mejor que he visto hasta ahora. Todos los bailarines, mis respetos. Hubo una focalización tan grande de eso, lo hiciste espectacular”, dijo Schajris.

No obstante, destacó que eso no era lo importante en 'La Voz Perú' porque no es un programa de baile: “La voz pasó a segundo lugar. Este programa se llama ‘La Voz’, no ‘La coreografía’”, comentó.

“Me encanta que muestres versatilidad y esa cuestión de artista completa. Lo tienes todo, eres radiante, pero extrañé la voz que tiene Mariana, me gustó verte, gracias por elegirme y gracias por estar en mi equipo”, finalizó Noel Schajris.

Noel Schajris pagará el pasaje a Venezuela a participante de 'La Voz Perú'

Días después de la eliminación de Mariana, 'La Voz Perú' tuvo un momento muy emotivo luego de que Gregory, participante del equipo de Christian Yaipén, dejara la competencia y se lo dedicara a su hija que aún no conoce ya que vive en Venezuela.

Tras ser eliminado, el artista de 28 años agradeció a su entrenador y lo que se lleva del concurso es haber cumplido su sueño de cantar con Noel Schajris quien después le daría una sorpresa.

“Quiero agradecer a Dios porque sin él no seriamos nada, quiero agradecer al jurado. Yo vine a cantarle a mi hija, vine a cumplir sueños. Desde niño quise cantar con Noel y se me cumplió en la primera audición. Como dije en el principio, admiro a Christian y eso no se va a quitar”, dijo.

Sin embargo, Noel Schajris le preguntó: “¿Hace cuánto no ves a tu hija?”, a lo que el joven respondió: “De hecho nunca la he visto, no la conozco. No he podido viajar por motivos económicos, por papeles y como todo migrante, hay que ser legal. Luego cayó la pandemia y el dinero que tenía, se lo mandé a mi hija. Me tocó empezar de cero nuevamente”, comentó entre lágrimas.

Es así que Noel Shajris le dio una sorpresa: “Gregory, en setiembre voy a Venezuela en concierto. Yo te pago el boleto, nos vamos. Hay que conocer a esa niña, nos vamos para allá”. Gregory se le acercó y se abrazaron fuerte.

